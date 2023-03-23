法国抗议退休改革又一天 马克龙凡尔赛宴请英国国王或给抗议者机会重演“捉路易16”？

法国/退休改革

法国今天又一天陷入各工会联合号召示威的全国动员抗议浪潮。法国工会呼吁反对政府的退休改革计划。在国民议会通过有争议的第49.3条的法案，法国总统马克龙昨天发表解释性讲话，工会抗议声浪不减反而升高，社会气氛进一步恶化。在昨天晚上，法国进入第9个抗议之夜，各地发生许多未经授权的集会和封锁，与警方对峙凸显紧张。马克龙按计划今天在凡尔赛接待登基后第一次外访的英国国王，评论担心，此访问或遭抗议纷扰。

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据本台报道，法国民众今天周四响应工会的第九天示威动员，反对3月20日通过的非常不受欢迎的养老金改革议案，该改革议案以宪法第49.3条款通过，跨党派反对党提出两项谴责动议被否决。退休改革的反对者被政府进一步激怒，进行自1月19日以来的第九次大罢工。

法律通过后，一方面是总理伊丽莎白-博尔内，另一方面是议会反对派，都声称立即将议案提交给宪法委员会。宪法委员会将裁定退休改革议案是否符合第五共和国的基本法，并有权全部或部分地确认或否决它。宪法专家Anne-Charlène Bezzina（鲁昂大学讲师）在接受法新社采访时说："宪法委员会有一个月的时间来决定，即最晚在4月21日前做出裁决"。

对这位专家来说，对退休议案进行部分批评是 "可能的"。"政府已经选择了一个立法机制来通过这一项改革，包括纠正社会保障预算（PLFRSS）的法律草案。一些声音，包括宪法委员会主席洛朗-法比尤斯（Laurent Fabius），已经对 "预算附加条款 "的风险发出警告，该条款威胁到财务领域以外的所有条款。

昨天中午，在几周的社会紧张局势加剧之后，马克龙发表了备受瞩目的电视讲话。马克龙强调，这项改革是他第二个五年任期的旗舰项目，必须在年底前实施，并忽略该法案表示欢迎。他保证说："这项改革不是他的取乐，不是奢侈，而是必需的，"面对养老基金的财务恶化和人口老龄化，马克龙称要捍卫 "普遍利益 "。

马克龙确认，他既不会解散国民议会，也不会改组政府，更不会对此举行公投。他也没有回应关于他利用宪法条款第49.3条允许不经表决通过案文的批评。

马克龙周三表示，他希望与社会各方就工作就业 "重新进行 "对话。

许多分析人士认为，这项改革及其引发的争论将在马克龙的第二个五年任期内留下不可磨灭的印记。

法国是法定退休年龄最低的欧洲国家之一，尽管养老金制度并不完全具有可比性。反对这项养老金改革的人，根据民意调查，大多数法国人认为它 "不公平"，特别是对妇女和从事艰苦工作的人。

工会联合的游行将于下午2点在巴黎出发。

自1月19日以来，数十万法国人已经举行了八次示威，以表达他们对这一改革的反对，改革最主要的措施是将法定退休年龄从62岁提高到64岁。

根据当局的记录，3月7日是示威者的高峰，有130万人，比1月31日还多。工会曾声称有350万人上街，包括巴黎的70万人。

自3月16日政府使用49.3条款以来，法国的抗议活动出现了激进化的趋势。示威者和警察之间每天晚上都会发生紧张的交流，特别是在巴黎。有近千人被逮捕。

周三，全国各地还发生了几起反对改革的封锁事件，影响法国各地油库、港口、公路、航空运输、天然气部门和大学。

在公共交通方面：周四，国家铁路公司SNCF只能运行一半的高速列车和三分之一的区域快车。周三，法国南部的几个车站，如图卢兹、蒙彼利埃和尼姆，在抗议者闯入轨道后，铁路交通被中断。巴黎地铁和郊区火车交通预计将 "非常混乱"。民航总局（DGAC）要求航空公司取消周四在巴黎奥利机场的30%的航班和其他机场的20%的航班。

另外，清除垃圾环卫方面： 始于3月6日的巴黎垃圾清收环卫罢工已被延长至下周一。

英国国王今天抵达法国。按计划马克龙应陪同英国国王夫妇前往凡尔赛，此计划遭到谴责，称法国街头怒火燃烧，马克龙却又闲心接待英国君王。有评论担心示威者聚集凡尔赛，对此次访问进行干扰。法国官方预告，有可能随时改变日程。

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