法国：总统讲话后 反退休改革法抗议声势更浩大

法国/反退休改革抗议

法国政府上周四在议会动用宪法49.3条款强行通过养老金改革，反对派不信任动议本周一失败，总统马克龙周三通过电视采访讲话后，全国抗议养老金改革第九天大动员规模有增无减，出现封锁铁路、破坏交通、举行罢工和示威等行动。

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在首都巴黎，全国总工会报告说有80万名示威者，这是抗议开始以来工会报出的最高数字，当局的统计数字尚不清楚。工会还声称在马赛的参与人数有创纪录的28万人，与当局统计的1.6万人有巨大差距。在波尔多，工会统计了破纪录的11万名游行者，雷恩有3.5万人，南特有8万人，根据当局的统计，这两个城市分别有2.2万人和2.5万人，在示威者和警察之间发生了冲突。

警方表示，他们预计全国有 "60万至80万人"抗议，并指巴黎有数百名激进或潜在的暴力分子出现。全法总共动员了12000名警察和宪兵，包括巴黎的5000名警察，这也是前所未有的警力规模。

法新社记者指出，周四下午，在巴黎示威活动的队伍前端发生了暴力事件，几百名身着黑衣的激进分子砸碎了窗户和街道家具。一些被称为 "黑块集团 "（Black Bloc）的成员砸碎了一家便利店的窗户，然后袭击了一家麦当劳快餐店。

“黑色的一天”

周四，巴黎的铁路和地铁系统受到严重干扰，工会呼吁在该行业展开 "黑色一天"行动，而几十所高中和大学在周四上午被封锁。

法国政府已经向诺曼底的道达尔（TotalEnergies）炼油厂的罢工者 "发出征用令"，该厂上周末被关闭，燃料运输受阻。

法国民航总局（DGAC）已经要求航空公司取消周四和周五在巴黎奥利机场的30%的航班和其他机场的20%的航班。

周四是自1月19日以来的第九个全国性动员日，是在总统马克龙接受电视采访的第二天。尽管根据民意调查，这个将退休年龄从62岁提高到64岁的法案不得人心，但法国总统在电视讲话中还是强调改革应在 "年底前 "实施，并说承担 "不受欢迎"的局面。

马克龙辩解说，面对养老基金的财政恶化和人口老龄化的局面，该法案的实施出于"共同利益 "的目的，但反对者则认为这个改革是 "不公正的"。工会也一致谴责国家元首对街头抗议的 "蔑视 "和 "否认"。

周四的动员会是最后的力量展示吗？据一位接近政府的消息人士称，行政部门希望抗议活动之后会 "逐渐消失"，"本周末 "一切都会恢复正常。 但工会间的团体并没有解除武装：他们将于周四晚上在巴黎被视为温和的工会CFDT总部开会，该工会的领导人周三指责马克龙有关他的讲话是 "撒谎"。

马克龙本人已经于周四下午抵达布鲁塞尔参加欧洲理事会会议。

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