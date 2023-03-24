法周四反改革示威457人遭逮 441宪警受伤 出现《黑资产阶级》新贵暴徒

法国内政部表示，2023年 3月23 日，约108.9万名抗议者参加了示威游行，反对总统养老金改革，仅巴黎游行人数就有 11.9 万人。

法国内政部长热拉尔德. 达曼宁 （Gérald Darmanin） 周五(24日)指出，在周四工会动员的反对养老金改革的第 9 天的示威活动期间，逮捕 457 人，共有441 名警察和宪兵受伤。他并点名， 周四巴黎示威游行队伍中出现约有“1500名”属于新贵阶层暴动者，应被称为《黑色资产阶级》的打砸抢暴徒。

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法国内政部长达曼宁 Gérald Darmanin 周五指出，在周四动员反对养老金改革的第 9 天的示威活动期间，逮捕 457 人，441 名警察和宪兵受伤。

法国Cnews 新闻电视台周五对内政部长达曼宁进行访谈时，达曼宁还证实指出，周四在跨工会的反退休改革街头示威期间，巴黎发生了“903 起街道设施或垃圾桶起火。安全人员逮捕了457 人。与此同时，有441 名警察和宪兵受伤。

就像星期四晚上在巴黎警察总部一样，热拉尔德.达马宁将矛头指向“极左派”政党支持者的暴力行为，他并强调了示威者的“激进化”现象。

他说：“极左派想要攻击共和国，”并认为法国需要“发出集体谴责信息。” 他说，感到惊讶的是，政界人士对受伤的警察和宪兵人数缺乏反应，自养老金改革挑战开始以来就有“几千名”受伤。 他说，“抹黑警察和宪兵是一种民粹运动”。

他继续说道，法国民众必须觉醒并谴责极左分子和叛乱分子。 他们人数很少，但他们非常暴力，”

《黑色资产阶级》新贵暴徒：

对于星期四巴黎示威游行队伍中估计有“1500名”身着黑衣的街区“打砸抢烧暴徒”，部长达曼宁认为，人们应该将他们称为《黑色资产阶级》，因为其实他们是一些来自“好人家的人”新贵阶级。，但极尽所能地打砸抢。

达马宁根据现场形势分析判断，这些 “黑色资产阶级”示威者如果 “能杀死”一名警察或宪兵，“他们会感到很高兴”。

他并强调了警方执勤时，为尽量“避免造成有一人的死亡”所做的“艰巨”工作。周四结果 “没有人死亡，也没有人受重伤，”这位部长继续说道，但他提到了一名示威者在鲁昂受重伤，事发情况尚未确定。

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