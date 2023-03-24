法国禁止政府雇员在公务手机上使用TikTok等娱乐性应用程序，立即生效

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法国公共职能与转型部在一份声明中宣布，政府于3月24日星期五禁止在250万国家公务员的公务手机上安装和使用“娱乐性”应用程序，立即生效。这一决定尤其涉及TikTok、Twitter或Instagram等社交媒体平台，以及游戏和在线视频应用程序。

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法国公共职能与转型部部长盖里尼(Stanislas Guerini)周五通过推特表示：“为了确保我们的行政部门和公职人员的网络安全，法国政府已决定禁止国家公务员的公务电话使用娱乐性应用程序，如TikTok。”

法国公共职能与转型部的声明称：“几个星期以来，我们的多个欧洲和国际合作伙伴已经采取措施，限制和禁止其行政部门下载和安装TikTok应用程序。”

声明续指：“经过对相关问题的分析，特别是安全问题，政府决定禁止在提供给公职人员的公务电话上下载和安装娱乐性的应用程序。公共职能与转型部部长斯达尼斯拉斯·盖里尼今天向各部部长和各部秘书长发出了相应的指示。”

声明指出：“事实上，娱乐性应用程序不具备部署在行政设备上所需的网络安全和数据保护水平。因此，这些应用程序可能对这些行政部门及其公职人员的数据保护构成风险。”

据该部的说法，这项禁令立即并统一执行。法国公共职能与转型部补充说：“出于专业需要，如一个行政部门的机构通信，可以在特殊情况下批准例外情况。”

知情人士告诉法国新闻广播电台（franceinfo）称，虽然当局没有制定“坚定和确定的”被禁应用清单，但主要涉及三个类别。它们是“娱乐”、“游戏”和“流媒体”应用，如奈菲（Netflix）。

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