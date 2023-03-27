法国：反退休改革第十次大动员的前夕，马克龙试图平息愤怒

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反对法国总统马克龙退休改革的法国联合工会将于28日星期二举行第十次大动员。在第十次大动员的前夕，马克龙试图平息人们的愤怒。

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在法国政府强行通过退休改革法案一个星期后，总统马克龙周一表示，他希望向工会“继续伸出手”。法国政府则宣布，周二将采取“前所未有的安全措施”，尤其是在巴黎，因为当局担心星期二的示威活动中会出现暴力事件。

法新社指出，在反对马克龙的将法定退休年龄从62岁推迟到64岁的退休改革的第十次大动员的前夕，法国当局一会儿吹热风，一会儿吹冷风。

根据周一公布的一项民意调查，法国总统马克龙的支持率暴跌，他只有28%的正面意见了。周一，马克龙召集政府高层和他的阵营的领导人聚集在总统府共进午餐，午餐前，马克龙重申，他希望让局势平静下来。

根据一位与会者，马克龙说：“我们必须继续向工会力量伸出手。”马克龙还重复了总理博尔内的对话呼吁。但是，总统只想与工会方面讨论与工作条件相关的问题，比如，工作的辛苦程度，老年人的就业，在职培训等等，而不同意CFDT工会负责人贝尔热提出的在六个月内暂时搁置退休改革的要求。

周一，法国内政部长达马南宣布，为了应对周二大规模示威游行中可能出现的暴力，他将部署“前所未有的安全措施”，动员1万3千名警察和宪兵来维持秩序，其中的5500人部署在巴黎”。

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