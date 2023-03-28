法公共债务赤字仍严重恶化 临近三万亿欧元具象征意义里程碑

法国的公共债务赤字仍然严重恶化，将近30000亿欧元。然而，与所预测的 5% 的赤字相比，2022年法国赤字占了 GDP 的 4.7% ，正在改善中， 国家债务高达111.6%，也就是逼近了3万亿欧元。

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在法国准备迎接反对养老金改革的新动员日之际，经济统计局(INSEE) 周二（28日）公布其对 2022 年公共账户的首次估计。

不出所料，它们显然带有近年来所经历的危机的伤痕。

根据费加罗报引述经统局的数据，法国公共赤字占国内生产总值 (GDP) 的 4.7%，国家债务占 111.6%；2021 年的同一数据，赤字占比GDP为 6.5% ，国家债务为其 112.8%。 因此，法国不可避免地接近 30,000 亿欧元债务的象征性里程碑，但仍未超过 29,500 亿欧元。

尽管法国政府赤字恶化，但本次这些数字对于法国经济部来说是个好消息，因为该部预计会有更猛烈的冲击。 其最新的赤字估计原本为 5%。

赤字原因本质上是通货膨胀，通过税收收入的支持，解释了这种与预测的差异。 因为与 2021 年相比，2022年增值税收入增长了近 9%。

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