法国第十轮反退休改革罢工游行 当局部署1.3万警力

法国/退休改革/抗议

法国宪法委员会裁决退休改革法案的前一天，法国工会定于今天3月28日下午举行第十次反退休改革罢工抗议。鉴于示威游行的暴力趋势，当局部署1.3万警力，其中5500在巴黎。

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法国反退休改革运动继续和政府角力，八大工会3月28日周二在法国各地举行罢工示威，进行第十次高风险游行。

今天在巴黎的抗议游行将从下午14点开始，游行的线路从城东的共和国广场到更东边的民族广场。

这场反退休改革的抗议运动已经出现越来越多的打砸烧暴力趋势，但工会不承认与暴力有任何关系。

法新社说，反退休改革的抗议运动，明显有更多年轻人参与，警方今天将出动前所未有的13000人，其中5500人部署在巴黎。

从网络流传的视频可见，在之前的示威游行中，巴黎警方采用摩托车双人组合追击快速移动的暴力抗议者。

明天周三，法国宪法委员会将对已被众参两院通过的延长退休年龄的改革方案做出裁决意见。对于法国政府来说，这将是民主程序的最后一步。而之前法国议会以9票之差，未能通过对政府的不信任案，也被政府认为是认可其退休改革的一个民主程序。

法国总统马克龙周一与总理博尔内及执政党高层磋商，寻求平息局势的方案，他表示希望向工会“继续伸出手”。周一公布的一项民意显示，马克龙的支持率跌到28%。

但他的政府不想在64岁退休的年龄上让步，只想在工作辛苦程度，老年人就业，职业培训等方面做让步，也不同意法国最大工会民主工联（CFDT）负责人贝尔热提出将退休改革搁置半年的要求。贝尔热表示，政府需要对其退休改革做出大幅改变，否则他不会接马克龙伸出的手。

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