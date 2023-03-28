法国：第十次反退休改革大动员后，当局开始摸索着寻求出路

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法国当局为摆脱政治和社会双重危机，正在摸索着寻求出路。工会方面维持压力，宣布4月6日为下一个动员日。

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星期二晚上，在第十次反对退休改革的示威活动结束时，法国总理博尔内对工会开了一条门缝：博尔内提议，在下周初接见各工会负责人。

法新社报道，法国总理周二向工会发出了邀请，下周初接见组成此次反退休改革联合工会的所有工会。

CFDT的老板贝尔热说，“我们会去的。”贝尔热补充说，他去是为了“谈退休问题”。而法国总理府马替尼翁府谨慎地没有具体说明，退休问题是否会列入会见的讨论内容。

周二，联合工会举办反退休改革的第十次大动员，虽然这第十次大动员的规模有所减弱，但仍然很庞大。法国内政部说，周二全法国有74万人走上街头示威，而CGT工会声称，走上街头抗议的人超过2百万。

周二下午，在巴黎的游行队伍中爆发了暴力事件，总体的气氛非常紧张。法新社记者指出，警方进行了干预，驱散了一群打砸分子，其中的一些人抢劫了一家企业并把垃圾桶给点燃了。警察方面表示，周二在巴黎，有22人被逮捕。

目前，法国政府的退休改革法案在议会强行通过后，在接受法国宪法委员会的审核。工会方面想把街头的压力维持到宪法委员会做出决定的时候。因此，联合工会周二晚宣布，4月6日为下一个动员日。

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