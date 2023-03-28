【视频】退休改革：法国政府在紧张的氛围中寻求出路

法国退休改革

法国政府正试图重新控制局势，并在全国反对退休改革抗议动员的第十天，宣布希望 "安抚"。可警察和示威者之间暴力争议也在加剧。和法广同属法国世界媒体集团的法国电视24台记者从法国总统府爱丽舍宫发回了报道：

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这次部长会议是准备在政府和总统马克龙周围团结起来。会议即将结束。在部长会议上，马克龙提醒他的政府的优先事项，换句话说，是要找到一个新的大多数。他要求总理博尔内想出办法进行政治联盟，因为对政府来说，在议会拥有多数席位是很复杂的。因为他们在国民议会中只拥有相对多数。针对政府的谴责动议投票最后以9票之差被否决。国家元首的困难在于如何摆脱这种政治和体制的危机。这就是为什么他重掌退休改革，并告诉他的政府必须坚持，坚持到最后，尽管国民议会国民议会和街头示威都动员了起来。马克龙重申，他不会在这项改革上退缩。我们已经知道，过一会儿，发言人维兰应该会发言，对部长会议进行总结。他昨天的发言，让人已经知道了他的讲话内容，即不惜一切代价、要保证维持这项改革，无论付出什么代价。这是个复杂的策略，很难做到。而今天这个动员的日子，也将是一个测试。

02:05 在动员反对退休改革的第10天前夕，马克龙态度强硬，但并未关闭对话之门。 via REUTERS - POOL

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