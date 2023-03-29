法国家庭士气3月续略恶化 掉三点数 跌回2022年7月历史低点

法国家庭消费及对前景的信心3月再次略有恶化。根据法国国家经济统计局 (Insee) 周三(29日)宣布，法国家庭士气在 3 月份再次略有恶化，法国人特别担心他们生活水平的变化。

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法国国家统计局在其新闻稿中指出，法国家庭对生活水平演变的看法及士气失去了三个点数，“回到了 2022 年 7 月的历史低点”。

法国家庭对自己过去和未来财务状况的看法，以及对进行大宗采购的可取性的看法是稳定的，但仍处于很低的水平。

另外，法国人对未来 12 个月生活水平的预期变化也再次有所恶化，再次保持在远低于长期平均水平的水平。

储蓄能力增强：

家庭对自己过去和未来财务状况的看法，以及对进行大宗采购的可取性的看法是稳定的，但仍处于很低的水平。

这种悲观情绪应该从物价上涨的角度来看待，因为认为过去 12 个月价格大幅上涨的家庭比例继续增长，达到 1970 年代中期以来的最高峰。

储蓄机会在 2 月份显着上升后，下降了 4 个百分点，但仍远高于其长期平均水平，这是对消费更为有利的迹象。

法国经统局进一步明确指出，当前和未来的储蓄能力略有增加，并保持在高于平均水平的水平。 另一个积极迹象是，对失业的担忧正在减少并仍低于其长期平均水平。

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