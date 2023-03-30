人权组织敦促马克龙和冯德莱恩访华抗议中国人权问题

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人权观察组织周四表示，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩在下周访问北京时，"应将人权作为优先事项"。但他们担心关于乌克兰战争的会谈可能将使这一人权问题蒙上阴影。

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非政府组织人权观察的法国主任Bénédicte Jeannerod今天在一份声明中说，马克龙和冯德莱恩"在访问北京期间不应该将中国政府日益增长的专制主义扫藏到地毯下。她还敦促他们利用他们与习近平的公开露面，表达他们对中国各地普遍存在的侵犯人权行为、香港和西藏日益严重的压迫以及新疆的反人类罪行的深切关注。

这位人权组织官员还说，法国总统和欧盟委员会主席应公开呼吁释放所有因政治原因被拘留和监禁的人，"包括新疆的数十万维吾尔人和其他突厥穆斯林，在香港因和平政治行动被起诉的活动家和政治家，以及在抗议 "清零"政策期间被捕的示威者。

人权观察担心，中国的人权将 "再次 "被置于隐蔽之下，就像2019年之前的情况一样，当时许多欧洲领导人和政府倾向于采取 "静默外交 "来应对中国日益严重的侵权行为。该非政府组织进一步回顾说，在2019年11月对中国的最后一次国事访问中，马克龙 "没有公开提到北京在新疆犯下的严重侵权行为"。

虽然马克龙说他 "向中国同行强调了在香港进行对话和克制的必要性"，但人权观察指出，他并没有呼吁尊重香港人的权利。

非政府组织人权观察的法国主任称，"俄罗斯在乌克兰的战争罪行不应成为马克龙和冯德莱恩无视中国政府日益严重的侵犯人权行为的理由。"

据法新社报道称，法国总统府爱丽舍宫上周五宣布，马克龙将在欧盟委员会主席冯德莱恩的陪同下，于4月5日至8日对中国进行 "国事访问"，以便与习近平一起努力实现乌克兰恢复和平的目标。

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