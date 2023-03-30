欧洲议会对法国警察过度执法表示不满

政治

欧洲 – 继欧洲人权专员批法国警察对抗议民众过度使用暴力之后，美国白宫一位发言人表示：美国“支持在某地或其他地方的和平示威权利”。欧洲议会左派议员们在比利时首都布鲁塞尔的欧洲议会大楼前示威。20多名议员高举“停止法国警察暴行”的标语牌，指责法国警察对抗议者过度执法。

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欧洲议会左翼集团发表的一份声明中指出，“法国人民在行使民主示威权时面临警察暴力。今天，欧洲议会议员从议会发出反对警察暴力的信息。暴力不能成为借口。我们不能容忍滥用权力。”

在法国为反对将退休年龄从 62 岁提高到 64 岁在内的且政府未经议会表决直接通过的养老金改革部分议员要求法国警察停止对养老金改革抗议者实施暴力行为。巴黎清洁工已经逐步恢复打扫街头的工作，但要把垃圾全部收干净还需好几天的时间。法国西北部、马赛地区和巴黎大区加油还是十分困难。

欧洲安全与合作组织新闻自由问题特别代表米亚托维奇（Dunja Mijatovic）曾表示：一些示威者的零星暴力行为或其他人在示威期间犯下的其他应受谴责的行为不能成为国家人员过度执法的理由。

人权联盟谴责法国警察“过度执法”。法国西部示威活动的组织者统计有 200 人受伤，其中包括一名示威者左眼被打瞎和两名至今昏迷不醒。他们的亲属以“企图谋杀罪”提出诉状。

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