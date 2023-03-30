法国总统马克龙民众不信任度高达70% 铁腕退休改革导致！

法国总统马克龙的民众信任度大幅下降，表示不信任马克龙总统的法国人比率上升到 70%。2018年4月黄马甲时期，马克龙的不信任比率曾为 57%。尚未打破奥朗德保持的2015年的 60%不信任度。

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由于铁腕推行退休改革及全国四处的抵制封锁行动，法国总统马克龙的信任度大幅下跌。民调显示，法国总统马克龙因退休改革付出大代价：其信任度下降 4 个点数，跌至百分点至 26%。不信任马克龙总统的法国人比例上升到 70%。

在两个月内，马克龙的信心评级结构以一种对于共和国总统来说极令人担忧的方式恶化：滚滚下跌4 个点数。

根据费加罗报指出的民调结果，不信任马克龙总统的法国人比例从 57% 上升到 70%。 但最糟糕的是那些“根本不信任他”的人增加了。 现在达到 50%（一个月内增加了 9 个点）。

我们必须回到“黄背心”危机时期，才能看到如此高的反对国家元首的比率：2018 年 4 月表示不信任马克龙总统的比例为 57%。不过当时，由法国前总统奥朗德所保持的民众不信任记录尚未被打破（2015 年奥朗德不信任度为 60%）。

马克龙总统的总理博尔内对他的民调毫无帮助；博尔内在国民议会动用 49-3宪法条款强硬通过64岁退休年龄的改革后，自己的民调信任度也下降了 6 个百分点。

另一方面，如果马克龙必须决定更换总理，则有三位部长浮出台面：经济部长勒梅尔(Bruno Le Maire)、行动和公共账户部长阿塔尔 (Gabriel Attal)，以及担任政府发言人的韦兰(Olivier Véran)。

相反地，退休改革危机替法国极右翼政党国民联盟(RN)博得了博得了声望。

那些怀疑极右翼政党国民联盟(RN)能否利用养老金改革带来的危机的人有一个答案：玛丽勒庞(Marine Le Pen )和 其搭档-现任主席Jordan Bardella 的民调都正在进步。 玛丽勒庞的信任度民调增加了6个点数。离第一名宝座不远了！

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