马克龙今去法国东南调解水“困”

法国/水计划/气候/马克龙

法国总统马克龙今访法国东南部上阿尔卑斯省。在当地Serre-Ponçon人工湖畔的Savines-le-Lac湖畔，马克龙推出备受期待的 "水计划"。法国2022年遭受干旱以及特大夏季炎热，耗尽地下水位之后，又遭遇干燥冬季。

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在全国反对养老金改革的抗议活动如火如荼，两个月来，马克龙罕见走到巴黎以外的地区。本台消息称，但马克龙此行明说没有与民众进行事先接触的计划。

根据日程，马克龙计划在一场演讲后就走人。马克龙不会与民众互动。爱丽舍宫不打算有任何人群问候或交流。马克龙的随行人员极为谨慎，他们担心与退休改革的反对者发生直接对抗。而且马克龙的行程是在最后一刻宣布的。

面对西欧最大的淡水储备湖泊Serre-Ponçon湖，马克龙想给人另一种形象。换句话说，他的五年任期并没有停滞不前，他仍然在为生态这个热门话题采取行动。

经过几次推迟，最终是马克龙接管了这个 "水计划"，主要是采取一系列措施来减少浪费，改善监督水管理，并避免农业过度的水消费。

法国反对党对马克龙在全国反对退休改革计划浪潮中选择去湖边解决水问题，批评说是逃避，是转移注意力。反对派对马克龙避免与民众互动的日程安排也十分生气，认为马克龙没有勇气听取民众的意见。

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