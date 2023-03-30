马克龙访华将明确告诉习近平 不得支持俄罗斯侵略乌克兰的战争

法国/中国/乌克兰

法国外交部长科隆纳周四今天表示，法国总统马克龙下周访问北京时将告诉中国领导人，必须避免支持俄罗斯在乌克兰的战争。

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法国外交部长科隆纳在立陶宛首都维尔纽斯与立陶宛外交部长Gabrielius Landsbergis举行的联合新闻发布会上说，在马克龙访问中国期间，他的部分行程由欧盟委员会主席冯德莱恩Ursula von der Leyen陪同，"马克龙与冯德莱恩将提醒北京，必须避免采取任何可能支持俄罗斯侵略战争的行动。

中国从未谴责过俄罗斯对乌克兰的入侵，中国在2月份提出了一个 "和平计划"，称要结束长达一年的战争，但美国和欧洲对北京的调解仍然持怀疑态度。

法国外长科隆纳说，法国总统将向中国发出明确的信息，促使中国重申中国对国际法的承诺和对联合国宪章原则的尊重"。

她说："俄罗斯的侵略战争失败符合所有国家的利益。

据法新社说，冯德莱恩周四警告说，对于欧盟来说，与中国关系的未来将在很大程度上取决于北京对普京在乌克兰的侵略战争的态度。

华盛顿方面则警告北京不要受到向莫斯科提供武器的诱惑。

据法新社称，中国国家主席习近平上周对莫斯科进行了高调访问。

在访问立陶宛期间，科隆纳将访问Siauliai基地，法国军队正在那里完成监测波罗的海空域的任务，这个基地也正在由北约成员国家轮流执勤驻用。

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