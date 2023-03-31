法国居民人口移民占10.3% 达700万人 统计三代则逾1900 万

就在法国行政部门宣布要立法未来停止接收外国移民之际，法国经济统计局 (INSEE)公布的最新数据指出，法国居民人口中现在有 10.3% 是外国移民。在外国出生，现在居住在法国的移民人口，官方记录将近700万人。如果以三代人的居民人口数来统计，法国移民人口超过 1900 万人，他们当中的37%居住在大巴黎地区。

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经统局出版两百页法国移民数据摘要和图表……

法国移民人口全国到处都增加，最新数据显示，法国人口中现在有 10.3% 是移民。

就在法国行政部门宣布要立法未来要停止接收外国移民之际，法国国家统计和经济研究所（Insee）最新发布的“移民和移民后裔”全景图在法国”旨在提供“客观信息来推动这项辩论”。

官方人口数据将近有700万外国移民： 2021年法国总人口为6760万。 在这一群体中，移民（出生在国外并居住在境内的人）所占比例为 10.3%，即 690 万人。

这一比例在 1968 年为 6.5%，“从 1975 年到 1990 年代末约为 7.4%”。 然后，稳定与劳动力移民的放缓有关。

“自 2000 年代初以来，移民人数再次以持续的速度增长，而来源地也在多样化，”统计学家指出。 他们指出，“在 1999 年至 2021 年间，移民人数增加了 1.6个点数，而法国总人口增加了 1.1点个数”。 经统局指出，“移民人口现在更加女性化：2021 年居住在法国的移民中有 52% 是女性，而 1968 年这一比例为 44%”。

需要说明的是：“在国外出生的外国籍移民，即使获得法国国籍，仍保留移民身份，其中有 250 万人（即 36%）属于这种情况”。

法国的外国移民集中在十几个省

这个外国移民人口半数居住在 13 个省，而整体移民人口有半数分布居住在 23 个省。 据法国经统局称，“巴黎人口中有20%是移民人口”，这一比例在“塞纳-圣德尼”达到了“33%”。 此外，占据法国总人口数18%的这些移民，有37%的移民居住在大巴黎地区。

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