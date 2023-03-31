法国舞剑 试图割断2俄参赛的国际剑联藕丝

法国/奥运会/击剑/乌克兰/两俄

继德国陶贝希霍夫斯海姆取消奥运会资格赛之后，法国周五也决定取消原定于5月举行的圣莫尔-德福塞世界杯赛段和2024年奥运会资格赛，这表明国际击剑联合会恢复俄罗斯和白俄罗斯运动员资格的决定造成分裂，至少是进展不顺。由此，法国进一步展示坚决抵制2俄运动员浑水摸鱼来巴黎奥运会参赛的立场。

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据法新社说，法国击剑联合会的新闻稿毫不掩饰该组织决定的原因：即无法接受国际击剑联合会（FIE）关于将俄罗斯和白俄罗斯运动员吸纳参赛的要求。

据此决定，原定于5月19日至21日在法国圣莫尔-德福塞举行的男子重剑比赛被取消。

现在要由国际击剑联合会重新安排这项包含确认奥运会参赛资格的赛事活动。

自3月10日以来，国际剑联决定授权俄罗斯和白俄罗斯击剑手参赛，但须经国际奥委会（IOC）决定。国际奥委会周二发布建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员重新融入世界体育，而在2022年2月24日俄罗斯军队在乌克兰发动的战争后，他们被完全禁止参赛已一年多。

总部设在洛桑的奥林匹克机构建议，俄罗斯和白俄罗斯运动员可以在中立的旗帜下，在某些条件下恢复在国际体育比赛中的中立地位，但仅限于个人项目。这使得俄罗斯和白俄罗斯被排除在奥运会计划中的一半击剑项目之外，并大大减少了可能有资格的击剑手的数量（最多6人，而不是18人）。

据法新社说，国际奥委会提出的其中一个主要条件是，俄罗斯运动员不得与俄罗斯军队有任何联系。但在俄罗斯，俄罗斯军队的中央体育俱乐部CSKA在2020年东京奥运会的71名俄罗斯奖牌获得者中有45个是军人。

乌克兰已经决定抵制任何允许俄罗斯运动员参加的击剑比赛。

国际剑联的决定显然并不顺利，或者至少它没有在国际剑联代表大会上获得一致同意，这次大会是为此特别召开的。

在法国取消赛事的决定之前，德国联合会已经放弃了5月5日至7日在陶贝比肖夫斯海姆举行的女子花剑世界杯赛事，该赛事将决定参加2024年奥运会的资格运动员。丹麦联合会也放弃了一个卫星赛事（低于世界杯的级别）。

此外，目前有300多名击剑名手，包括美国人李-基弗（2021年花剑金牌）、法国人马农-布鲁内-阿皮特西（东京奥运会花剑铜牌）和乌克兰人奥尔加-哈兰（2008年花剑金牌）等奥运奖牌获得者在周二国际奥委会发布建议前要求维持对俄罗斯人的禁赛。

法新社说，巴黎奥运会的击剑资格赛阶段从2023年4月开始，为期12个月，每个击剑单项都有5场世界杯赛和3场大奖赛，这些比赛的积分最高。现在所有的目光都集中在波兰，因为波兰将于三周后（4月21-24日）在波兹南举办第一场资格赛，即女子花剑比赛。而作为欧洲体育运动的一部分，欧洲击剑锦标赛也将于6月24日至30日在波兰的克拉科夫举行，这也是奥运会的资格赛。目前没有消息报告这些比赛是否维持。

目前不清楚的是，法国等国取消的赛事，其他国家是否能接手组赛并接受两俄运动员参赛，在这样的情况下，法国以及威胁抵制的国家运动员是否会抵制比赛。

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