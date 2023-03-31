路透：马克龙四面楚歌前往中国找平衡 留下燃烧的巴黎

法国/马克龙/中国

法国总统马克龙执意推动退休制度改革，但遭到法国民众普遍抵制与反对。抗议者燃烧垃圾桶画面传遍世界，示威已经迫使马克龙取消了接待英国国王登基后首访法国队荣誉计划，现在马克龙就要前往中国，能否得到墙内抗议燃烧国际舞台外交得分的平衡，评论并不看好。

广告 继续浏览后续

路透社今天称，四面楚歌的马克龙前往中国，将燃烧的巴黎留在身后。

法国总统马克龙将于下周前往中国，对这个崛起中的超级大国进行罕见的访问，这或是在马克龙的全球政治家野心与他为遏制国内令人尴尬的养老金抗议活动而进行的斗争之间做出尴尬的平衡。

马克龙本月早些时候决定让备受争议的养老金立法在议会获得通过，这在法国城市引发了冲突和暴力事件，他正努力让他繁忙的外交日程保持正轨。但在全球范围内播出的巴黎焚烧成堆垃圾的混乱场面，已经迫使马克龙取消了英国国王查尔斯的国事访问，这一尴尬在外交界并没有被忽视。

一位欧洲国家的大使告诉路透社：“接待英国国王首次出访是一件非常有声望的事情，并不是每天都会发生。如果你不能成功，那就是个问题。”“很明显，这正在削弱马克龙，”另一位欧盟外交官说，“很难衡量影响，但确实有影响。”

抗议活动将见证工会在马克龙在北京期间举行的第 11 次全国性罢工，而法国总统正试图重新获得对乌克兰战争的主动权，也想在欧洲发挥领导作用。

路透社说，这并没有逃过中国观察员的眼睛。中国人民大学欧洲研究中心主任王义伟说：“抗议活动带来了很大的风险，法国需要一个外交亮点，尤其是因为法国想扮演欧洲领导者的角色。”一位非西方外交官表示，马克龙还需要小心中国分而治之的策略，他暗示中国可能会试图利用此次访问在西方阵营中挑拨离间，并引诱法国远离美国。

就马克龙而言，他希望向本月早些时候在克里姆林宫受到俄罗斯总统普京接待的国家主席习近平发出明确警告，欧洲不会接受中国向俄罗斯提供武器，现在俄罗斯入侵乌克兰已经超过一年。一位法国高级外交官说：“我们的信息将很明确：中国可能有与俄罗斯靠得更近的诱惑，但不要越过那条线。”

分析人士说，普京决定在白俄罗斯部署核武器可能会为法国提供一个机会，法国要促使中国在核威胁上与俄罗斯保持距离。北京长期以来一直谴责核扩散。据总部位于法国的 FRS 智囊团的安托万·邦达兹 (Antoine Bondaz) 说，“法国是一个核大国，它有这张牌可以打。”

然而，一位驻布鲁塞尔的外交官表示，欧洲许多人怀疑他能否成功实现他先前所说的推动中国向莫斯科施压以结束战争的目标。这位外交官说，“当你提起这件事时，布鲁塞尔的许多人都会朝你翻白眼，”不相信。

法国外交官正在淡化法国国内抗议活动可能对马克龙在国外的信誉产生的影响。他们指出，习近平在去年年底也曾面临自己国家的抗议，这是中国对新冠病毒清零限制的罕见公民不服从表现。

另一位法国外交官表示：“中国人会平衡。他们需要与欧洲保持良好关系，因此不想利用马克龙的内部问题做文章。”

路透社说，华盛顿和北京之间的关系不断恶化，上个月在美国击落飞越其领土的中国气球后达到白热化，而欧洲正试图开辟自己的道路。

欧盟委员会主席冯德莱恩将陪同马克龙访问北京，她表示，欧盟正寻求在外交和经济上“降低风险”而不是“脱钩”，而此时中国正在对企业施加更大的控制。分析人士表示，随着欧盟庞大的单一市场对中国变得更加重要，中国与美国不断恶化的关系给了欧洲更多的影响力。

这可以为马克龙提供一个机会，他已经推动欧洲加强其“战略自主”，但也希望法国和欧盟其他国家能够在多年的新冠病毒疫情大流行之后从重新开放的中国经济中受益。

路透社引述荣鼎咨询分析师诺亚巴尔金警告表示：“马克龙可以传达欧洲希望与中国接触的信息，但如果中国继续沿着目前与俄罗斯无限友谊的道路走下去，那将会很困难。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅