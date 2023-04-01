布雷东：面对中国欧洲不要再天真了

政治

中欧 – 法国总统马克龙访华之前，欧盟内部市场专员布雷东（Thierry Breton）4月1日接受了法国国内新闻台的专访。布雷东希望法国总统提醒中国人，欧洲市场对他们是至关重要的，而且要求很高。 欧洲必须意识到自己的实力。

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布雷东作为法国国内新闻电台 On n'arrête pas l'Eco 嘉宾时对记者表示，对于欧洲人来说，我们必须意识到，我们将构建欧洲的未来。

他认为法国总统马克龙访华时应该表明欧洲的立场。他说， “欧洲的市场当然是开放的，但我们现在进入欧洲市场是有非常严格的条件的。

他还补充说，“我们必须参考中国国家主席习近平连任时的讲话。习不再谈论经济，而是谈论安全。所以中国把话已经说得很清楚了。”

在欧盟内部市场专员布雷东看来，中国是贸易伙伴，但中国也是系统性竞争对手。他表示，欧洲和中国有商业关系，当然我们不会停止发展这种经贸关系。说话时、做事情的时候都要意识到“系统性竞争”是什么含义。他邀请欧洲对待中国不要再天真了！

布勒东 (Thierry Breton) 认为，欧洲必须意识到自己的实力。 他总结说，“如果欧洲内部市场对中国关闭，我不希望中国的 GDP 减少 4 到 5 个百分点。这是一场潜在的重大社会危机。所以，我们要懂得力量平衡。”他认为，必须意识到这一点才能建立有效的外交关系。”

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