巴黎马拉松风雨中和平结束

法国/马拉松

巴黎马拉松赛上今天传出两个惊喜：埃塞俄比亚的阿贝耶-阿亚纳，只有20岁，在跑步运动方面没有任何“前历史”记录，一举取得男子比赛第一名；而肯尼亚的海拉-基普罗普完成了一次奇妙的逆转追跑，赢得了女子比赛金牌。巴黎街头今天没有抗议政府退休改革计划风潮，天气阴雨微冷，还有寒风。

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在与埃塞俄比亚长跑好手的决斗中，阿亚纳抛弃了他的大12岁的学长古耶-阿多拉，阿多拉可是在赢得2021年柏林马拉松后是今天巴黎马拉松比赛的热门人选。在最后六公里的爬坡中，阿多拉初步加速，对此阿亚纳做出了回应，在还剩近五公里的时候，阿亚纳再次发起加速进攻，这次是一次急速的进攻，没有悬念的超过马拉松老将“前辈”，夺得稳步的胜利。

阿亚纳以2小时07分15秒完成比赛，领先阿多拉20秒，比排名第三的肯尼亚人Josphat Boit高出25秒。

阿亚纳是在两次半程马拉松比赛后首次参加正式的马拉松比赛，一次是2021年10月在波兹南（波兰）的59:39，另一次是去年在卡迪夫的1:00:17。他今天在42.195公里的巴黎赛道上迈出的第一步将他从此推向了国际运动员的行列。

在女子比赛中，胜利的争夺显得更加激烈。在距离比赛结束还有三公里时，一个由五名领跑人组成的小组仍处于领先地位。肯尼亚人海拉-基普罗普（Helah Kiprop）起先退出领跑群组，但然后又回来了，在一次没有疑问的反击中最终超过了她的对手们而获胜。

2016年东京马拉松赛冠军基普罗普的成绩是2:23:19，与埃塞俄比亚的阿塔勒-安穆特同时冲线。另一位埃塞俄比亚人菲克尔特-韦雷塔(Fikrte Wereta)获得第三名，落后于领先的两人三秒。

在残疾人组中，六届残奥会金牌得主、英国的大卫-威尔以1小时34分23秒的成绩冲刺过荷兰的盖特-希佩尔，继2017年后第二次夺冠。

据法新社说，今天的马拉松比赛是在巴黎的灰色天气和风雨交加的条件下进行的，这样的天气没有让运动员创造任何新突破。

今天的马拉松也没有让他们有机会侦察不到500天后将在法国首都街头举行的奥运会马拉松赛的路线。奥运会的马拉松将会是完全不同的路线选择。今天的路线从巴黎市中心开始，从东到西横穿首都。奥运会的路线将从维尔酒店开始，然后向凡尔赛宫（西南）前进，然后回到中心。

预计今天有超过52,000名参赛者参加这第46届赛跑，其中43%是第一次参加这一距离到马拉松。

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