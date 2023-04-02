布基纳法索“紧急”驱逐法国两报记者 原因未明

布基纳法索/法国/媒体/新闻自由

法国《世界报》和《解放报》的记者被驱逐出布基纳法索。这两报两名记者在接到该国国家安全部门的通知后，已于4月1日星期六晚上离开该国瓦加杜古。驱逐的原因没有透露，但他们在前一天被该国安全部门光顾。布基纳法索勒令上述两名法国记者24小时之内必须离境。法国对外视听集团的法广与法国24小时电视稍早均被布基纳法索当局禁止。

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据本台消息说，周五31日，法国《解放报》的记者Agnès Faivre和《世界报》的Sophie Douce被传唤到布基纳法索的国家安全部门。他们在下午抵达那里。经过几个小时的审问，他们各自回到了自己的住处。

据《解放报》记者Agnès Faivre说，"特工们问了我们一些问题，包括我们的工作，我们的消息来源，我们在布基纳法索的各个联系人，以及在《解放报》上发表的文章与视频。" Agnès Faivre说，晚上她接到一个警方的电话。一名警察来到她家，告诉她，她有24小时的时间离开布基纳法索，但没有给出任何驱逐她的理由。

法国《世界报》记者索菲-杜斯（Sophie Douce）在周六早上被告知，她也必须当天离开布基纳法索。这位记者直到现在仍然很震惊，她说，一名官员来到她家，口头通知她，她也只有24小时的时间离开该国，也没有给她任何书面通知或理由。

这两名记者昨天傍晚离开瓦加杜古，乘飞机前往法国。

据《解放报》说，这两名记者应于周日上午抵达巴黎。

《世界报》"以最强烈的措辞谴责这一迫使两名记者在不到24小时内离开布基纳法索的武断决定。苏菲-杜斯和她的同事一样，作为独立记者为《非洲世界报》工作，不受任何压力。该报编辑热罗姆-费诺格里奥（Jérôme Fenoglio）"呼吁布基纳法索当局尽快撤销这些决定，并毫不拖延地在该国重新恢复允许新闻独立的条件。

据《解放报》说，"Agnès Faivre和Sophie Douce都是非常称职的记者，他们在布基纳法索工作是合法的，拥有布基纳法索政府颁发的有效签证和资格证书。"我们强烈抗议这些完全没有道理的驱逐，抗议禁止记者自由独立工作。

2022年12月初，布基纳法索执政的军政府已经暂停了法国国际广播电台（RFI）的调频广播。而在3月27日星期一，由2022年两次政变后产生的布基纳法索当局，面对致命的圣战袭击增加，反而切断了法国24小时新闻频道France 24在布基纳法索境内的电视广播。

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