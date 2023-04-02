法国生命临终公民会议 倾向有条件帮助死亡

法国/社会

生命临终公民会议的最新建议于2023年4月3日周一递交给法国政府

法国生命临终公民会议经过数月的周末讨论后，周日向马克龙政府提交有关“生命临终”问题讨论结果，期望协助死亡合法化。

广告 继续浏览后续

法国生命临终公民会议成员经过数月的周末讨论后，今天向马克龙政府提交“生命临终”问题讨论结果，184名抽签指定的法国“生命临终公民会议”成员已经通过中期投票决定将积极协助临终者，让死亡合法化。

在2023年2月19日，“生命临终公民会议”成员在法国经济社会与环境理事会就生命临终的10多个问题举行了不记名投票表决，绝大多数成员代表认为法国目前陪伴生命临终的法律框架已不再适应遇到的各种情况，大多数公民代表投票赞同开放一种“主动帮助死亡”的措施。

从2022年12月9日开始抽签指定的公民代表每个周末举行以“生命临终“为主题的会议，与医护人员，宗教人士和不同协会进行讨论。

马克龙早在2022年3月公布他的连任竞选纲领中提议在法国展开关于生命临终的讨论，希望能以平静方式进行。

马克龙总统和法国政府希望通过“公民会议”这一形式，展开关于“生命临终”问题的全社会讨论，寻找一种能得到尽可能多数法国人的超越不同政治立场的共识，为这一现代社会问题找到解决方案。

目前的情况是法国法律禁止安乐死和协助自杀。

生命临终公民会议的最新建议于2023年4月3日周一递交给法国总统和政府，以在决定是否就法国的“安乐死”修改法律或在制订新法时作参考。

不过近期围绕退休制度改革引发的法国社会广泛抗议行动，让关于生命临终问题的辩论几乎没有引起社会的关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅