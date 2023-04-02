1980年巴黎犹太教堂爆炸案将再次开庭审理

恐怖爆炸案

欧洲 – 从4月3日起，巴黎16区Copernic街犹太教堂爆炸案再次开庭。被告黎巴嫩裔学者很有可能不出庭。身居加拿大的学者说让他的律师代他出庭。受害者亲属希望43年后能够真相大白。

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1980年10月3日18点35分，巴黎16区Copernic街离犹太教堂几米远的一个摩托突然爆炸，10公斤的炸药把犹太教堂玻璃炸得粉碎，附近的汽车、自行车被炸得面目全非。当场有4人被炸死，犹太教堂300多人中有46人受伤。对面旅馆一个看门的被炸成重伤，抢救无效死亡。死者中还包括一个骑摩托的大学生、一个汽车司机、一名以色列记者和一名路过的行人。

这起恐怖爆炸案已过去近43年，这是二战期间纳粹占领法国以来，法国犹太人社区所发生的第一起致命袭击事件。反恐调查小组尽全力破案，但由于证据不足，黎巴嫩裔的加拿大大学教授迪亚卜(Hassan Diab)从被起诉到免诉，来来回回都无法给他定罪。

4月3日审理的这起恐怖爆炸案让受害亲属和伤者感到欣慰。他们通过律师对媒体表示，虽然是缺席审判，但毕竟法庭还是受理了。我们需要知道谁做的案、为什么要杀人。

警方和调查人员坚信这是一起有预谋的爆炸案。10公斤固体炸药放在了一辆摩托车上，在18点35分被引爆。1980年10月3日的那个傍晚，是犹太人聚集庆祝“圣会节”的日子，教堂里人特别多。保护受害者协会主席告诉记者，罪犯算好了让炸药18点35分被引爆，那是是圣会节结束的准确时间，大家会一起走出教堂。万幸的是圣会节开始晚了，所以伤亡人数有限。

2014年，法国反恐法官以谋杀罪起诉了唯一的嫌犯迪亚卜(Hassan Diab)。法庭以证据不足于2021年发出免诉令。此间，迪亚卜(Hassan Diab)在加拿大获得加籍，在大学教授社会学，常年来他一再高喊自己是被冤枉的。

此次再次开庭是警方找到了迪亚卜(Hassan Diab)1980年9月20日至10月7日往返西班牙的护照。而且他的前妻作证在这个期间曾把他丈夫接送至巴黎机场。她前妻的证词可否给迪亚卜定罪，报道记者将紧随案情的发展。

警方还在意大利找到了一本迪亚卜真名护照。顺藤摸瓜发现他与巴勒斯坦解放阵线的一个分裂恐怖组织有瓜葛。但此案已经过去40多年，当年即没有ADN 遗传基因破案技术，也没有监测摄像装置，想让嫌犯迪亚卜(Hassan Diab)认罪恐怕没有那么容易。

此案从4月3日开庭，庭审持续三个星期，将于4月21日宣判。对此案了如指掌的律师科恩 (Bernard Cahen)告诉媒体，他当然希望最大的嫌犯迪亚卜(Hassan Diab)能出庭，但缺席审判也是一个令人欣慰的事情。

当年受了重伤的阿德勒尔 (Corinne Adler)对记者说，不是说时间长了我们就不需要答案了。我希望把案情连贯地串起来，搞清楚到底迪亚卜(Hassan Diab)在这起恐怖爆炸案中是直接作案人还是幕后指使。

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