巴黎市民投票结果近 90% 拒绝自助滑板车上街

在巴黎市针对是否允许街上通行自助服务滑板车议题，在周日(4月2日)举行的地方全民公投中，毫无意外地，在事先并无动员群众情况下，近 90% 的巴黎居民投票表示反对滑板车。

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滑板车被赶出巴黎市：周日的一整天，巴黎人都被邀请投票表达支持或反对自助服务的滑板车。

在法国首都巴黎这还尚属首次：市民通过这次地方公投方式，有近 90% 的巴黎人投下反对票。 现在，他们的选择迫使市长安妮·伊达尔戈 (Anne Hidalgo)跟随投票结果；本人赞成终结这项自助服务的伊达尔戈，此前承诺遵循公投开票的结果。

在被这种在 2018 年突然在街头爆发的新交通方式搞得市区交通紊乱，并曾经努力试图对其进行更好规范后，这名社会党籍的市长说，事实上，她想放弃这项滑板车自助服务。

她不想再要这 15,000 辆滑板车了；它们现今由三个私人运营商Lime、Tier 和 Dott管理经营。因为滑板车的使用导致了太多的混乱和太多的交通事故。

而且一直很少有对其实施的交通管制措施。 比较倾向于维持这个服务的中央政府，徒劳无功地加强制定规范，例如他周三刚刚做的一件事：刚通过将使用这些滑板车年龄从 12 岁提高到 14 岁，并通过将违规罚款从 35 欧元增加到 135 欧元，

但如果不制裁那些做出最危险行为者，那么将什么都不会改变。

这三大电动滑板车运营商 Dott、Lime 和 Tier Mobility 曾经呼吁进行电子投票未获成功，他们在年轻人（也是他们最大的客户群）中进行了更多动员，

他们表示“注意到”了投票结果，并确认他们的这项服务措施9 月 1 日起不会再更新。

他们警告说：“这次投票的结果将直接影响每月 40 万人的交通流动。”

与此同时，他们也不忘记进一步说明，这也将会对巴黎市的财政产生影响，因为三家公司每年向巴黎市政府缴费约 930,000 欧元。

他们还强调说：“从现在开始，作为负责任的雇主，我们的首要任务是确保我们员工的未来。”

数据显示，巴黎市的自助滑板车租赁业务提供了 800 个就业机会。

动员“反对滑板车的市民”：

据巴黎市长办公室指出，围绕着整体如何能与滑板车更好地共存的议题，似乎动员的很少，投票率非常低，不到 8% 的选民登记投票，

一名主持其中一个投票站的市政府工作人员表示。在巴黎第 10 区的市政厅，“居民开始在上午 10 点左右到来”。

那些反对滑板车阵营者大批前往投票。一名66岁市民法缇娅，早上11点30分在其孙女安波赫陪同下，爬上区政府的楼梯去投票。

她表示， “我投反对票”，因她想保护所有因滑板车造可能成的危险而不想出家门的市民，例如他84岁的老母亲。

她感到被侵犯地说： “我母亲因害怕被踏板车撞倒，所以她不再离开走出的公寓。”

一对青年男女向记者表示他们不知道有这项投票，男孩朱里安说：“租来的滑板车可以帮助女孩们解决问题。 使用滑板车，她们就可以在晚上不安全时不乘坐地铁，而在受到打扰时能够在街道上迅速行动。此外，它的花费低于出租车。”

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