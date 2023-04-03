法国军队预算将以“前所未有”的速度增加

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法国军队的预算将“前所未有”地以每年30到40亿欧元的速度增加，并一直增加到2030年。

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根据将于周二提交给法国政府内阁会议的2024-2030年法国军事规划法案(LPM)，在战争在欧洲卷土重来的背景下，法国军队的预算将“前所未有地”以每年30到40亿欧元的速度增加。

法国国防部长勒克努（Sébastien Lecornu）的身边人表示，“这一军事规划法案宣告法国国防预算将空前的增长”，从2017年的320亿欧元增加到2030年的690亿欧元。尽管如此，勒克努的身边人也承认，某些军备计划的预算会在有损于其它军备计划的情况下优先增长。

法国国防部指出，七年内用于军队的资金将达到4130亿欧元，其中包括130亿欧元的预算外收入。法国对乌克兰的军事援助将不包括在这笔款项中。

法国国防部就这一重大努力的原因解释说，乌克兰战争标志着“地缘政治环境的迅速恶化”，另外，“许多新出现的技术飞跃，是有成本的”。

法新社还表示，法国军队的预算将在2024年增加31亿欧元，然后从2025年到2027年每年增加30亿欧元，然后从2028年开始，每年增加43亿欧元。

法国国防部强调，根据威胁的程度，这一属于“低轨迹”的预算还“可能会得到必要的补充”。法国国防部希望法国议会能在7月14日法国国庆节之前通过这一军事规划法案。

就2023年，法国国防部长勒克努希望在439亿欧元的年度预算外，再追加15亿欧元。

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