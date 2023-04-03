【视频】生命终结讨论：马克龙希望“在夏末”通过新法案

法国/社会

4 月 3 日星期一，法国总统马克龙要求政府和国民议会，根据公民大会有关“疼痛管理和姑息治疗的国家十年计划”的讨论结果开展工作，总统宣布：希望“在夏末之前”制定一部关于生命终结的新法律。

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周一，总统接见了近几个月来一直就这一主题进行辩论的 184 名随机挑选的公民。他们中的绝大多数希望推动主动、及协助死亡，即在医生允许的情况下，患者自行服用致死药物或进行安乐死。

公民讨论对临终协助死亡的方式还没有达成共识。 40% 的与会者认为应该同时提供协助自杀和安乐死。 28% 的人希望安乐死成为例外。报告还提出了一些保障措施的建议，例如允许某些医生拒绝实施安乐死的良心条款。现在决定权握在国家元首的手中。具体来说，马克龙可以宣布使用一项新法律来改变自 2016 年以来实行的制度，这一制度允许对患者实施深度镇静，并保持这一状态直至死亡。根据宪法，对这类社会问题进行公民投票是不可行的。一些欧洲国家已经实行了临终协助死亡。安乐死自 2001 年起在荷兰合法化，2021 年起在比利时、卢森堡和西班牙合法化。瑞士则选择了协助自杀。对此议题，法国政府只有一点是确定的。那就是不采用这些已经将协助死亡或安乐死合法化国家的模式。如果选择这条路，那将不得不发明一个专门针对法国的制度。

01:53 2023 年 4 月 4 日星期一, 法国总统埃马克龙在与公民代表会晤后举行的新闻发布会上。 via REUTERS - POOL

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