【视频】贩毒冲突：马赛发生三起枪击案 三人死亡其中一名少年

马赛/暴力事件

4 月 3 日星期一凌晨，法国南部大城市马赛发生极端暴力事件，因贩毒团伙之间的竞争，发生三起枪击事件，导致三人死亡，其中包括一名 16 岁的少年。 罗讷河口省警察局称，还有八人受伤，其中两人生命垂危。

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周日至周一夜间是马赛很长一段时间以来最致命的夜晚，因贩毒竞争发生三起枪击事件，三人死亡。 午夜时分，在港口附近街区的一条小街上，乘坐汽车的人向数名青少年开枪射击。 一名十六岁的男孩死亡。 他的尸体被送回给他的亲属，他的家人悲痛欲绝。 另外两名 14 岁和 16 岁的少年受伤，有生命危险。

早些时候，第一声枪响是在卡斯特拉斯城区响起。 两名年龄分别为 21 岁和 23 岁的年轻男子被杀，另有 6 人受伤。 今天早上，面对这一连串的报复清算，居民们的反应在震惊和疲倦麻木之间。

02:09 马赛北部的贫民区，贩毒和暴力事件层出不穷。 AP - Daniel Cole

自今年年初以来，马赛已有 13 人被枪杀，其中大部分与北部街区敌对贩毒团伙之间的冲突有关。 暴力事件正在变得普遍。 警察工会对此很担心。

破案工作已交给马赛的司法警察，他们已经逮捕了与当晚枪击事件中的一起有关的四名嫌犯。

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