法国总统马克龙三年后再访中国 外交政经文化并行

法国/ 中国

法国总统马克龙将于4月5号至8号对中国展开国事访问，行程包括北京和广州两地。在乌克兰战争的国际局势背景下，马克龙的这次访问也试图在政治，经济，外交和文化等各个领域重启疫情之后的两国关系。

广告 继续浏览后续

这是马克龙2019年以来首次访华，也是一次集经济、政治、文化和外交为一体的访问行程，陪同总统的有经济，文化，外交和农业部长。马克龙一行周三（4月5号）中午抵达北京后将直接前往法国驻华大使馆， 与法国侨团见面。总统府指出，因为三年疫情，对在京法国人来说非常艰苦的一段时光，总统要与他们见面致以问候。

文化 经贸交流

总统随后将到红砖（Red Brick）美术馆。据介绍，红砖美术馆于2014年5月23日正式开馆后就致力于国际间文化艺术交流与传播，也多次与法国合作，包括2019年与法国大使馆合办“中法文化之春”开幕及系列展览，从2016年至今将法国“杜尚奖”持续介绍给中国观众等，马克龙周三将在这里为即将开始的交汇艺术节揭幕。文化交流是此次马克龙访华的一个主要环节，他特意邀请了几个住在法国的华人艺术家一起来北京，包括画家严培明，王度，还有影星巩俐等，当然随行的还有其他几位在中法文化交流中扮演重要角色的人物，包括广为人知的狼图腾的一片的导演让-雅克 阿诺等。

在经贸交流领域，马克龙将带领约60名商界领袖的代表团一同前来北京，其中包括空客（Airbus）及法国电力公司（EDF）以及多个奢侈品，银行和诸多法国著名大公司在内等多个领域的高层领导人。双边能签署多少合同，带来多少经济效应目前当天或许可以部分揭晓。

中法 中法欧高层对话

周四一天法国总统集中与中国领导见面，早上分别与中国国务院总理李强和人大委员长赵乐际举行会谈。下午15点半举行欢迎典礼后，马克龙与中国国家主席习近平举行45分钟的会谈后，举行双边协议签字仪式，据爱丽舍宫的行程介绍，届时还将发表共同声明。法方报道称，马克龙届时将就俄乌战争、贸易及气候变化等议题，与中方展开磋商。中国外交部发言人毛宁3日则表示，习近平将与法方讨论两国关系未来发展，深化“中法、中欧各领域合作”，还将讨论“国际热点问题”。

由于法国外长之前曾说过，马克龙将告诉习近平不得支持俄罗斯侵略乌克兰的战争，所以共同声明中将对这个问题如何表达自然也受到关注。另外，人权问题马克龙如何向中方提及都外界将仔细观察的焦点。

在双边会谈之后，举行的是陪同马克龙特邀出访北京的欧盟委员会主席冯德莱恩参加的三方会谈。马克龙邀请冯德莱恩是为了显示欧洲的统一立场，冯德莱恩上周四发表了欧中关系的讲话，表示欧盟不希望与中国脱钩，但需要平衡与中国的关系，去除外交与经济上的风险。她还指出，中国在俄乌战争中的角色，对于欧中关系来说具有决定性意义。中国外交部对冯德莱恩访华表示，这是是“经中欧双方商定”的结果，并提到“面对国际形势动荡不安，全球安全挑战层出不穷，经济复苏动力不足”，中欧应“互利共赢”以“聚焦共识与合作”。

广州之行

周五最后一天的行程将是南下广州，马克龙将在著名的中山大面对1000名大学生发表演讲，与学生对话。值得一提的是，这将是一位法国总统首次到达中国南方重镇进行访问，爱丽舍宫指出，之所以选择广东是因为这是是中国最富裕的省份，同时也与习近平有一定的个人联系，因为习近平的父亲习仲勋1978至1980年间曾担任广东省党委书记。或许是出于这个原因，习近平还要在广州再次接待马克龙总统，共进晚餐。

马克龙总统将在离开中国前与广州的法国企业家会面，爱丽舍宫介绍说，这次会见将不对记者开放。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅