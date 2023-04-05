法国退休改革: 总理与工会谈崩 明天第11轮罢工

2023年4月5日，法国巴黎凯旋门顶上，法国CGT工会成员挂出反对64岁退休的横幅，抗议法国政府的图秀改革。

法国总理伊丽莎白-博尔内（Elisabeth Borne）4月5日就退休改革问题与工会领导人会面，意图以"安抚"的姿态结束危机，但以失败告终。明天工会举行第11轮罢工抗议。政府寄希望于人们的疲惫。

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法国总理伊丽莎白-博尔内与工会之间期待已久的、试图解决退休改革社会危机的会议于周三以"失败"告终。工会坚持要求政府"撤回"64岁退休法案。

法国政府于3月16日未经国民议会表决，动用宪法49.3条通过了改革方案，并希望重启对话线索，而工会则警告说，他们继续要求撤回总统马克龙想要的这个文本，该文本将退休年龄从62岁提高到64岁。

法国总工联（CGT）今天在巴黎凯旋门上挂出怼政府的巨大横幅："64岁不行!"(64 c'est non !)。各工会呼吁人们明天4月6日进行第11轮罢工抗议。

今天，在总理府马蹄翁宫，总理博尔内（Elisabeth Borne）与八大工会领导人举行了自1月开始反退休改革大动员以来的首次会谈，结果会议持续了不到一个小时便以"失败"告终。

法国天主教工联（CFTC）主席西里尔·沙巴涅（Cyril Chabanier）代表参加会议的各工会宣布："我们再次告诉总理，除了撤回案文，不可能有其他民主结果。总理回答说，她希望维持她的文本。沙巴涅说，这是一个严重的（错误）决定"。

工会成员之前警告说，如果总理博尔内拒绝谈退休年龄问题，他们将离开会议。总理则承诺说，尽管有"分歧点"，她将"关注所有议题"，并希望能够讨论即将到来的其他改革，特别是关于工作难度或财富分配的改革。

八大工会联盟周三回答说，"我们拒绝翻过这一页，拒绝像政府提议的那样，开启其他的协商顺序"。

工会明天4月6日启动第11轮全国罢工抗议行动。 然而，据巴黎交通管理局RATP今天周三宣布，在第11个反退休改革行动日，周四除了一些地铁线路外，巴黎地铁的交通将"几乎正常"。

法新社说，由于4月8日开始放春假，政府将希望寄托在示威者的疲惫之上。而工会方面则希望通过第11轮罢工，"展示他们动员的力量依然强大。

激进左翼政党不屈服党（LFI）的领导人让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）指责总理博尔内"把自己关在墙里否认现实"，并通过自己的"顽固"把"社会危机转化为政治危机"。

然而，正在中国访问的法国总统马克龙的随行人员否认法国存在任何"民主危机"。一名马克龙的亲信说："一位以民选多数票(诚然是相对多数）当选的总统，寻求执行一个以民主方式进行的项目，这不叫民主危机"。

工会和政府现在都期待法国宪法委员会的裁决，该委员会将于4月14日决定这项退休改革是否符合法国的基本法。

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