马克龙抵京前与拜登通话，共同期望中国协助停止乌战

法国/美国/中国

法国总统马克龙5日抵达北京，开始他最近三年来对中国的首次国事访问。乌克兰战争是他此行的重要议题。法国总统府确认，马克龙在启程前曾与美国总统拜登通话，讨论中国议题，希望中国协助推动在乌克兰恢复和平。

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根据法国总统府5日发表的公报，总统马克龙在启程前与美国总统拜登电话会谈数小时。两国领导人都希望中国能帮助加速解决乌克兰战争的努力。外交途径消息人士就此向法新社表示，这次通话显示，推动中国加入加速结束乌克兰战争的努力是法美两国领导人的共同愿望。

在这次电话会谈中，两国领导人还希望推动中国参加全球范围的南北互助努力，并希望能与中国在气候变化议题和生物多样性议题上达成一项共同努力的日程表。

马克龙5日抵达北京后，次日将与中国国家主席习近平会谈。在此之前，马克龙曾多次呼吁中国领导人利用其与俄罗斯总统普京的友好关系，推动俄罗斯军队停止乌克兰战争。但习近平3月底高调访问莫斯科，在一定程度上令法国总统以及其它西方领导人对中方可能的努力降低了期望。

到目前为止，习近平始终没有接应乌克兰总统泽连斯基希望与他直接会谈的要求。

马克龙此次访华行程，正值中美两国战略竞争，导致关系高度紧张之际，中国近期频繁向欧洲示好，希望利用美欧之间在一些议题上的分歧，争取欧洲国家不要太多追随美国围堵中国的政策。法国政坛也有不少人希望法国在中美对立中避免选边站，走所谓“第三条”道路。马克龙在启程前往北京之前与美国总统电话会谈数小时可能也意在显示在乌克兰问题上，以及一些涉及中国的重大议题上，美法以及美欧立场一致。

马克龙此行也邀请欧盟委员会主席冯德莱恩同行，共同与习近平会谈，以显示欧盟团结一致。

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