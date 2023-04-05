马克龙访华 要重启与中国的全面战略伙伴关系

法国总统访华

法国总统马克龙周四（4月6号）开始对中国为期三天的国事访问，他在抵达后就到法国驻华大使官邸向北京的法国人发表讲话。在他此行的第一个演讲中，马克龙回顾新冠大流行期间，在中国的法国人所遇到的困难，并向他们表示致意，同时他也向在场法国人阐述了他此行的意义和目标。马克龙在讲话中以及之后与记者的对话时多次强调，对中国、对中国政府或中国的公司从来都不“天真”，为了法国的利益，能谈总比不谈好。

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马克龙首先强调，尽管时代是苛刻的。但是有不可否认的优势和意愿来重启与中国的全面战略伙伴关系……必须在特别困难的时期写下这种双边关系的延续。

对于中国与西方国家关系的未来，马克龙说，有不少声音以某种方式得出结论，两者之间存在一个不可抗拒的，而且日益紧张趋势，别无选择的脱钩已经在发挥作用，但他说自己不相信，或者至少不愿意相信这种情况。

不认同中国政治制度

马克龙强调，尽管并不认同中国的政治制度，甚至完全接受中国与欧盟之间的竞争关系，但是除了有必须参与的重大国际问题，法中两国在某种程度上有特殊的人文关系，这是由知识、艺术、科学、工业和地缘政治历史所孕育出来的特殊关系，同时也是由中国今天所代表的力量而决定的，中国已经成为一个在重大的问题上绕不过去的国家。

中国财富和权力积累带来的力量对比变化

马克龙解释说，中国现在每年生产的财富与欧盟所有国家总和一样多，是世界上60多个国家的最大贸易伙伴，是最大的煤炭消费国，也是最脆弱国家的最大债权人，更是主要军事强国之一，权力的积累显然不仅已经改变了这个国家，而且15年、20年来中国的自我意识也发生了变化，中国领导人现在完全承担了这种新的权力平衡，他们与经济的关系，与一种霸权的关系，国际平衡的关系，以及与权力的关系都已经发生了变化。因此，法国总统认为，两国必须在几百年历史的基础上所建立的当代对话才更有意义。

马克龙在讲话中还强调，在2019中国国家主席习近平对法国进行国事访问期间，法国让当时的德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克一起和习近平会面，通过这种方式来巩固中欧对话，并试图在相互尊重的对话中捍卫构成欧洲身份核心的普遍价值观。他进一步解释说，这次在欧盟委员会主席冯德莱恩女士的陪同下来到北京，也是为了强调这种方法的一致性，并希望在某种程度上将其重新纳入法国和欧洲所设定的轴心。

乌克兰和平议题

那么法中，欧中关系的参数是什么？可以期待什么政治和战略问题？法国总统说，那当然就是乌克兰的战争以及可以尝试与中国接触的内容。他指出，俄罗斯在乌克兰领导的战争深刻地影响了1945年以来就知道的国际秩序。正是因为中国与俄罗斯之间不断被重申的的密切关系，可以发挥重要作用。他说，中国已经在核问题上承担了责任，重申了对《联合国宪章》的承诺，而一个国家的领土完整和主权是《联合国宪章》的一部分。马克龙还指出，中国已提出了一个和平计划，法国对此表示欢迎，尽管法国并不同意这个和平方案的全部内容，但认为该计划显示了致力于解决冲突的意愿。因此，如果不能说这是一个和平计划，那至少也是一种有责任感的愿望，并试图建立一条通往和平的道路。

马克龙进一步指出，中国的这种对话是必不可少的另一个原因是，如果欧盟的欧洲人把对话的排他性留给中国，留给其他欧洲大陆的人，如俄罗斯人，并认为这将是对事件的解读、对游戏的解读和提出战略选择的唯一途径，那就错了……因此在周四与周五两天与中国国家主席会谈时，他要谈到这些问题，试图建立并让中国参与这种对国际和平与稳定的共同责任。

不平衡的商业关系

马克龙总统说他此行的第二个重要目的将不得不讨论两国的商业关系参数，法国非常清醒地知道两国的商业关系并不完全平衡。他说，事实上，当我们谈论贸易关系时，必须努力重新承诺努力改善市场的开放，当承认某些开放时，就要伴随着对称的姿态，或至少是类似的姿态。在紧张的战略背景下，法国得声音，以及在过去几年中以大量的友谊、坦率和负责任的精神所携带的声音，不能被描述为中庸，而是现实的和雄心勃勃，并且要遵循的。马克龙再次强调对中国、对中国政府或中国的公司从来都不是天真的。

法国总统此行在达能、法国电力公司、欧莱雅、威立雅、空中客车、地中海俱乐部、赛峰集团、欧诺集团和法国巴黎银行等近60个大公司代表的陪同下进行的这次访问，将是寻求两国之间加强伙伴关系的机会。

根据法国海关的数据，2022年，在7581亿欧元的进口总额中，中国产品的进口额达到777亿欧元（2021年为630亿）。因此，中国是法国的第二大出口国，仅次于德国。从出口的角度来看，法国销售奢侈品和化妆品，并在很大程度上依赖中国人的旅游。

法国总统在讲话中也表示欢迎中国游客回到法国去看美景，品尝美食。

重大国际问题上仍需要中国的合作

马克龙接着指出，他此次访问中国的第三个目标是再次承诺在重大国际问题上建立一个共同的行动框架。尤其是在生物多样性和碳排放等生态问题上需要共同合作和努力。中国是一个强大的经济体，也是全球最大的煤炭消费者，并承诺将在2030年达到峰值，马克龙说，他认为，并且也相信中国可以做得更好，法国将于2025年在尼斯主办一次海洋会议，希望让中国充分参与进来。明年6月，将举行一次非常重要的峰会，重建新的全球金融公约，并确定国际团结的金融条款，无论是债务问题，还是动员世界银行和国际货币基金组织来对抗不平等和气候变化的后果，都需要中国在这个问题上的承诺。他说，这些也都是他试图说服中国领导人的问题。

更加重要的是，在2023年，法国必须致力于恢复这些联系的活力，2024年将以巨大的力量来准备。因为这一年将是奥运会和残奥会的举办年，同时也将是法中文化旅游年和两国重建外交关系60周年纪念年。

马克龙指出，中法之间的关系经历了一些蜕变，但这些由文化、创造、科学和贸易滋养的人文联系，是存在于两个有胆识的古老国家之间。一种与普遍性的持续关系，在某种程度上，存在着一种不必中断的对话。他将在中国访问期间很高兴能够在这条道路上前进，继续这项工作以及中国人民和法国人民之间存在的这种深刻的个人接触。

周四，马克龙将展开与中国高层的一系列会谈。早上与中国国务院总理李强，与人大委员长赵乐际分别会谈，下午与中国国家主席习近平举行会谈，并发表联合声明。之后，中法最高领导人将与欧盟委员会主席冯德莱恩举行三方会谈。

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