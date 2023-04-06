法国去年完成减排指标法国人却为何不高兴？

法国/气候

根据法国大气污染跨专业研究中心（CITEPA）4月3日晚间公布的统计数字，去年法国的温室气体排放下降了2.5%，也就是说总排放大致为4.08亿吨，基本符合法国政府制定的国家低碳战略指标（SNBC），因为该指标是在1990年至2030年之间将法国的排放量减少40%，将2022年要达到的碳排放门槛设定为4.1亿吨。

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当然，4月3日公布的数字只是初步统计数字，最终数据将同往年一样，将于六月份公布。不过，尽管如此，在全球去年碳排放再度创新高的背景下，法国的减排数字本应引发舆论的积极回应，而事实上却并非如此。除了法国政府作出谨慎的积极评论之外，舆论对此反应冷淡，气候活动组织继续批评政府行动驰援。

其原因首先是由于法国大气污染跨专业研究中心的研究明确指出，法国去年的碳排放下降无疑与法国政府采取的能源节制努力有关，主要得益于去年秋季罕见的高气温。

统计数字显示，在私人住房方面：法国居民住宅的排放量下降了15%。制造业和建筑业的排放量下降了8%，而交通和能源部门的排放量分别增加了2%和8%。碳排放增加的部分原因是由于核电站的关闭导致天然气的使用增加。

也就是说，法国去年的碳减排是由于气候以及战争激发能源价格攀升所导致的偶然性的现象，而能源以及交通等部门的排碳量的增加却是结构性与系统性的增加。

法国气候组织谴责政府在可再生能源方面投资幅度太小，因为按照法国的气候目标，要实现真正和持久的减排，必须加大公共投资，包括工业的生态转型和能源转型以及可持续交通。还应持续投资于建筑物的节能改造。此外，还必须致力于减少浪费和过度消费，并采取行动减少进口排放，因为法国大气污染跨专业研究中心公布的法国碳排放统计数字中尚且不包括进口产品的碳排放，而这些被法国消费者消费的产品，他们在制造以及运输过程中也排放的大量的二氧化碳，这些碳排放最终应该由谁来承担，这些国际气候谈判中一个有争议的话题。

总而言之，法国在最致力于气候转型的国家排名中下跌落到第28位，下降了11位，落后于印度尼西亚和哥伦比亚，尤其是远远落后于欧洲的平均水平，特别是北欧国家。

根据法国气候高级理事会（HCC）的提议，为了达到1990年至2030年之间-减低40%的碳排放的目标，法国必须从现在开始将其减排量翻倍，在2022-2030年期间将其排放量翻倍，也就是说，每年减低4.7%的碳排放，这就是意味着必须从能源结构上努力提高可再生能源的比例。

相比之下，与法国人口以及经济体不相上下的德国尽管由于乌克兰战争而不得不重启热电厂，德国却依然成功了实现了2 % 的减排指标，根据德国联邦环境局（EFA）上个月公布的官方数据，能源危机导致德国的工业生产下降和可再生能源生产的增加，使德国去年的温室气体排放量减少了近2%。因此，该国达到了2022年排放7.46亿吨二氧化碳的目标，比2021年减少1500万吨。

所以，这一目标基本上已经实现。尽管俄乌战争导致俄罗斯天然气逐渐停止供应德国，德国临时重启燃煤电厂，导致能源部门的排放量增加了4.4%。由于能源价格飙升，德国工业生产下降了10.4%，从而大大减低了温室气体的排放。

不过，对德国政府来说，要实现2045年碳中和的目标，必须将太阳能和风能电池板的安装率提高两倍，并且每年减少6%的排放量。德国政府已经通过立法，将全国总领土的2%分配给风力发电。政府的目标是到2030年将可再生能源在电力生产中的比例提高至80%。

最后，尽管法德等欧盟国家去年都达到了减排指标，全球的整体趋势却继续令人担忧，根据国际能源署（IEA）上个月发布的评估数据。全球碳排放在2022年再度创新高，同2021年相比增加了0.9%。总排放达到36.8千兆吨！而且专家认为，该趋势将会继续持续，国际能源署认为国际产油国必须承担其中应有的责任，因为与石油有关的排放增加了2.5%，其中一半是由于航空交通的恢复。

在全球减排竞赛中，除了中国之外，亚洲的表现最差，其碳排放增加了4.2%。相比之下，欧盟的排放量下降了2.5%。这些数字应该相互权衡，因为欧洲人进口了大量在亚洲生产的资源。此外，美国的碳排放增加了0.8%，其主要原因是由于与极端气候有关的高能源需求。

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