法国反退休改革：第11个行动日动员规模下降，工会呼吁第12个行动日

法国/社会

在法国宪法委员会就法国政府的退休改革法案是否合乎宪法做出裁定前，法国反退休改革联合工会周四举行第11个行动日。

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随着法国宪法委员会裁决法国政府退休改革法案是否合乎宪法的日子的临近，在法国各工会和政府的对峙进入死胡同的情况下，由法国各大工会组成的反退休改革联合工会周四举行第十一个行动日。

周四，走上街头抗议的人数有所下降，工会方面的统计是，周四全法国有“近200万”示威者走上街头，而法国内政部的统计数字是57万人，这与3月28日第十个行动日的74万人相比，大幅下降。在巴黎，内政部统计的示威人数是5万7千人，而CGT工会说有40万人。

就走上街头示威的人数下降的问题，CFDT工会的负责人贝尔热（Laurent Berger）周四晚间在电视上说，“是这样的，因为每一次罢工都要损失工资，罢工对一些员工来说，变得更难了。”不过，他也强调，走上街头的人数仍然是很多的。

虽然这第11次的动员规模变小，但联合工会仍然呼吁在4月13日星期四举行第12次反退休改革大罢工。因为第二天，法国宪法委员会将就退休改革法案的合宪性做出决定，对这一决定，人们已经期待已久。

另外，周四，巴黎的游行示威出现了象征性的一幕，在示威者经过蒙帕纳斯街区的著名餐厅圆亭咖啡馆（La Rotonde）时，示威者焚烧了这家餐厅的部分帆布遮阳篷，并和警方爆发了冲突。2017年就是在这家餐厅马克龙庆祝他进入第二轮总统大选的。

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