反对退休改革：法国工会定下第12个全国罢工抗议日

法国/退休改革计划

在法国巴黎举行的2023年4月6日第11个工会全国抗议行动日示威。

抗议法国政府养老金改革计划，工会联合宣布4月13日为第12个行动日。

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法国两个半月以来，反对马克龙推动的退休改革计划的示威者一直在街头跺脚，抗议者特别反对推迟法定退休年龄。政府一直寄希望于这场运动会失去动力，自己偃旗息鼓，但工会昨晚则呼吁在法国宪法委员会对改革案作出裁决的前夕，在下周举行新的一天的全国行动加大震慑。

当然，反对养老金改革的第十一天的动员活动，参加示威的人比平时少了一些。据当局称，4月6日星期四，全国有57万人游行，而3月28日最后一天的行动中，则有74万人。但工会称，全国有 "近200万 "抗议者，他们说这个数字比CGT工会统计的 "超过200万人 "数据略低。

但在总统领导的多数派阵营中，他们看到了隧道的尽头，即下周宪法委员会的决定将起到平息的作用。议员Pierre-Alexandre Anglade称，现在已经处于社会运动的余波之中。他说，本周，部长会议开始如常研究军事计划法，经济部长提出他的绿色工业计划，关于生命终结的公民大会也发表了结论。一旦宪法委员会给出意见，国家确实必须能够向前发展"。

虽然共和党（LR）议员Hubert Brigand反对这项养老金改革，但他也认为这项运动将耗尽所有人力量。他认为，"现在我们已经到了示威者的第11天，他们将失去部分工资。示威者可能在某些时候会变得灰心丧气。

法国工会联合呼吁的第11天示威活动，原本是要给远在中国访问的马克龙一个震天抗议，让他陷入削弱与尴尬。

但是，周四晚间，工会联合呼吁在4月13日（周四），即众所期待的宪法委员会作出对退休改革计划裁定的前夕，举行第12天的罢工和示威，坚持反对这个养老金改革。

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