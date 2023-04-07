巴黎政治学院院长鲍佳佳（Stéphanie BALME）看马克龙访华

法中关系

国际 – 谈及马克龙访华的重要性，鲍佳佳女士表示，面对乌克兰发生的战争，重要的一点是我们能够与中国直接接触，让中国人倾听欧洲人的看法。她认为，要想中国成为乌战调节者，重要的是和中国对话，让其与俄罗斯拉开距离。她表示，国际贸易由于新冠疫情放缓了脚步，恢复贸易交往、恢复生物多样性对话都很重要。

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记者问：为什么要和冯德莱恩同行？

巴黎政治学院院长鲍佳佳表示，面对世界第二强国，同行会表现出力量。冯德莱恩担任的是欧盟委员会主席，他和马克龙同行，发挥的作用是不同的。在她看来，自乌克兰战争以来，一切都改变了。 马克龙此行是一次法中之行，同样事关欧洲前途和安全。 鉴于中俄和解，中国与欧洲任何国家和解都离不开乌克兰，也离不开欧盟委员会主席。

自 2019 年以来，欧盟一直在努力并设法为其对华政策发出共同的声音。但这种显而易见的事情有时表现得并不总是很明显，有时还失败了。而马克龙此次和冯德莱恩同行访华非常成功。

记者问：习想让近平扮演乌战调节者，马克龙此行发出的信息是什么？

鲍佳佳回答说，为了保存实力，习近平目前感兴趣要做出的姿态是模棱两可。法国学者表示，中国希望以唯一的调解力量的形象出现，而不是真正成为一个调解力量。 她让自己受欢迎，并毫无风险地制定议程。北京可以向莫斯科施压：中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，因此存在依赖关系。普京在乌克兰议题上也会听习近平的劝阻，习近平是可以使事情有所改变的人。

鲍佳佳还表示，欧洲领导人意识到中国的重要性。 这并不意味着欧洲人会得到他们想要的东西；但如果不去，欧中人就什么都得不到。 欧洲希望保持一部分对话，这是促进乌克兰和平的最佳方式。 如果习近平与泽连斯基会谈，那将证明欧洲政策起到了好的效果。

记者最后问：马克龙为什么回避提台湾？

巴黎政治学院院长鲍佳佳回答说，也许马克龙和习近平在私下谈论了这个议题。她认为，台湾议题是个火药桶。冯德莱恩谈及了。法国总统的目标是寻求中国在终结乌克兰战争议题上的支持。 再提出与台湾的冲突不是一个好主意。

两人谈论的中法战略、经济财金、人文交流等议题似乎是去政治化的议题，这样做与美方的领导人的行事方式有所不同。

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