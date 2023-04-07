巴黎百年老店被砸被烧 马克龙打电话慰问

退休体制改革

欧洲 – 法国政府动用宪法49-3条款通过退休制度改革法案引发一波又一波的抗议。改革方案将经法国宪法委员会审议通过，4月14日将宣布裁决结果。各大工会决定在公布裁决结果的前一天，4月13日再次举行全国大罢工、大罢课活动。这将是工会联盟发起第12次退休制度改革抗议活动。

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4月6日，巴黎反退休制度改革游行的人焚烧了蒙帕纳斯一个圆亭咖啡店的店面，好几块落地玻璃也被打得粉碎。巴黎蒙帕纳斯大道上极富盛誉的圆亭咖啡馆（La Rotonde）是马克龙2017年庆祝他第二轮总统选举获胜的地方。

法国全天候电视台BFMTV4月7日报道说，正在中国广州出访的法国总统马克龙打电话给咖啡店老板表示对他的支持。4月6日，抗议的人群还焚烧了拉斯帕伊大道（Boulevard Raspail）一个银行。抗议者说，他们针对的也是保护富人利益的总统马克龙。

法新社现场报道，这家银行的保护板被拆除后，一群激进的抗议者打破了窗户，然后“在掌声中攻击了文件库和电脑键盘”。治安警察不得不法催泪弹驱散抗议者。

法国总理博尔内（Élisabeth Borne）这两天的公开表态让公众认为总理和总统拉开了距离。4月6日博尔内表示，仓促行事。4月7日她又表示，国家需要一段恢复期，也要避免工会“从这一系列的养老金改革中蒙受羞辱”。

法国政府发言人奥利维耶·韦朗（Olivier Veran）周五表示，总统和总理在退休体制改革上步调是一致的。

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