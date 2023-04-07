路透：习近平慷慨拉拢马克龙反美

法国/马克龙/中国

中国国家主席习近平对法国总统马克龙的国事访问给予了不同寻常的盛情款待，路透社引述一些分析人士认为，这表明北京正在加大攻势，拉拢欧盟内部的主要盟友来对抗美国。消息没有提及马克龙是否应招。

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该报道指，对马克龙的慷慨对待，中国国家主席习近平或试图拉拢法国“反制”美国。

周五，两位领导人一起抵访中国南方，马克龙将在习近平的父亲位于广东省经济和制造业强国广州市的故居中与习近平一起喝中国茶。习近平与来访领导人的这种接触实属罕见。据外交官表示，这凸显了北京对与欧盟一个重要成员国的这种关系的重视，因为中国在寻求打破美国的“全面围堵打压”。

路透社引述丹佛大学中国研究与外交政策教授赵遂生说，“中国所有的外交政策攻势都以美中关系为背景……所以与任何国家合作，尤其是与法国这样的国家合作，也是中国试图对抗美国的事情。”

而Rhodium Group 分析师诺亚·巴尔金 (Noah Barkin) 表示，中国的主要目标是阻止欧洲与美国更紧密地结盟。他指出，“从这个意义上说，马克龙或许是北京在欧洲最重要的合作伙伴。”

马克龙经常被外交官认为是欧盟内部关键政策的重要推动者。

马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩一起前往中国，两人都在乌克兰问题上向中国施压，但未能阻止习近平改变立场。

尽管如此，马克龙还是得到了完整的红地毯待遇。

冯德莱恩在出访前的一次批评性演讲中称中国“专制”，她在北京时常显得冷漠，在机场低调问候，并没有被邀请与习近平和马克龙一起参加一些活动。

中国官方支持的环球时报周四在一篇社论中表示：“大家都很清楚，成为华盛顿的战略附庸是死胡同。让中法关系成为中欧合作的桥梁对双方都有利和世界。”

曾多次访问中国的法国前总理让-皮埃尔·拉法兰 (Jean-Pierre Raffarin) 在人民大会堂举行的协议签署仪式间隙告诉路透社，习近平的某些魅力正在发挥作用。据拉法兰说，“在某种程度上，外交难道不是一种奉承吗？” 他说，“在人际关系中总有那么一点点。每一方都在玩这个。”

在华盛顿，人们对中国与法国的外交接触持一定程度的怀疑态度。

熟悉美国政府想法的人士表示，除了乌克兰之外，随着与美国的关系出现摩擦，中国将乐于在经济上拉近与欧洲的关系，但目前这种转变不太可能发生。

据不愿透露姓名的人士称，华盛顿对欧洲与北京在乌克兰问题上的接触持观望态度。周四，马克龙敦促北京就乌克兰战争与俄罗斯进行理性对话，而冯德莱恩则表示，习近平表示愿意与乌克兰总统泽连斯基对话。

习近平在会后发表评论的中国官方报告中没有提及可能与泽连斯基进行对话。

据分析师巴尔金表示，马克龙似乎没有从这次旅行中得到多少。

路透社说，中国对马克龙的拉拢是今年一系列外交举措的一部分，因为在台湾、乌克兰战争和美国主导的技术出口限制等问题上存在分歧，中国试图摆脱美国的遏制。未来几周，中国与欧盟将继续接触，外交政策负责人何塞普·博雷尔 (Josep Borrell) 和德国外交部长将在北京访问。

中国今年的外交支出增加了 12.2%，新加坡、马来西亚、西班牙和日本的领导人和高级官员在过去几周内进行了访问。今年 3 月，中国出人意料地促成了沙特阿拉伯和伊朗之间的缓和，北京将自己塑造成中东和平缔造者，其动机是希望塑造一个多极世界。

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