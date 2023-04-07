马克龙与习近平签51点联合声明 首含亚太法军与中国南部战区合作

法国/中国/马克龙

2023年4月6日，法国总统马克龙和中国国家主席习近平在中国北京举行的中法商业委员会会议上握手。

法国总统马克龙今天结束对中国的国事访问。根据法国总统府爱丽舍宫公告，法国与中国签署联合声明，共51点。其中占据主要位置，是涉及加强政治对话，促进政治互信。其中还第一次涉及法国与中国有所指军事合作。

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据爱丽舍宫公告，应中华人民共和国主席习近平的邀请，法兰西共和国总统马克龙于2023年4月5日至7日对中华人民共和国进行了国事访问。在中法建交60周年前夕，两国元首回顾了两国关系的坚实基础和两国人民之间的友谊。他们深入讨论了对双边关系、欧中关系以及重大地区和国际问题的看法，决定根据2018年1月9日、2019年3月25日和2019年11月6日通过的联合声明，开启法中合作的新前景，为欧中关系寻求新动力。

第一部分的内容为加强政治对话，促进政治互信。包括：

1. 法中两国将保持两国元首的年度会晤。

2.法中强调高层交往、战略对话、经济金融高层对话和人文交流高层对话对促进双边合作发展的重要性，并同意在年底前举行新一届对话会。

3、法中重申愿在相互尊重主权、领土完整和重大利益的基础上，继续发展密切和牢固的全球战略伙伴关系。

4. 法中同意深化战略问题交流，特别是深化中国人民解放军南部战区和法国驻亚太地区部队司令部之间的对话，以加强对地区和国际安全问题的相互理解。

5. 在中欧全面战略伙伴关系建立20周年之际，中国重申致力于发展中欧关系，鼓励高层交流，促进在战略问题上的意见一致，加强人文交流，共同应对全球挑战，并以积极和平衡的方式推动经济合作。法国作为欧盟成员国，赞同这些方向并将为此做出贡献。

6. 法国重申其对一个中国政策的承诺。

根据中国外交部官方公布内容，马克龙表示，法方坚持独立自主外交，主张欧洲战略自主，反对搞对立分裂，反对搞阵营对抗。法国不会选边站队，而是主张团结合作，大国关系保持稳定。法方愿同中方保持坦诚深入沟通，增进互信，求同存异，开放合作。法方愿积极推动欧中关系发展。

两国元首还就乌克兰危机交换了意见。习近平强调，中方在乌克兰问题上立场一以贯之、清晰明确，核心就是劝和促谈、政治解决。化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，通过积累互信创造止战和谈条件。中方支持欧方为政治解决危机发挥作用，愿同法方一道呼吁国际社会保持理性克制，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动；严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用设施，保护妇女、儿童等冲突受害者；切实履行核武器用不得、核战争打不得的承诺，反对在任何情况下使用生化武器，反对武装攻击核电站等民用核设施；尽快重启和谈，按照联合国宪章宗旨和原则，兼顾各方合理安全关切，寻求政治解决，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架；合作应对乌克兰危机在粮食、能源、金融、交通等领域造成的外溢效应，减少乌克兰危机对世界特别是广大发展中国家的负面影响。中方愿同法方就此保持沟通，为危机的政治解决发挥建设性作用。

根据中国外交部的说法，马克龙介绍了法方看法，赞赏中方为政治解决乌克兰危机发挥的重要作用，表示法方主张重启政治谈判，以外交手段解决危机，实现欧洲持久和平，希望同中方加强沟通，为和平做出共同努力。

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