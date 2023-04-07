马克龙在中山大学： “没有批判精神，你就没有自由！”

法中关系

国际 – 法国总统马克龙访华行程第二站抵达广州中山大学受到学生的欢迎。4月7日，在对中国进行国事访问期间，法国总统马克龙来到中山大学参观访问。临别之时，马克龙为中山大学题字：“感谢中山大学的友谊与信任。埃马纽埃尔·马克龙，2023年4月7日。马克龙在中山大学发表了45分钟演讲并回答了学生的三个提问。

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《巴黎人报》报道，马克龙敢于给大学生上课，但对习近平却不敢这么做。在中山大学参观访与学生交流互动时，面对如何培养面向未来的人才的提问？在回答提问时马克龙表示，“我们要给年轻人提供与时俱进的技能和知识，让他们拥有自学的素养与能力，不断更新自己的知识体系。”马克龙还认为，没有批判精神，你就没有自由！

马克龙还表示，教育的重要职能是要赋予人自信，学生应当具备团队合作的能力，学会提问，拥有适应环境的能力。

在此次交流活动上，中国科学院院士、中山大学校长高松代表学校向马克龙赠送纪念品——图书《孙中山与中山大学》。

《孙中山与中山大学》一书由中山大学档案馆主编、中山大学出版社出版，是研究孙中山和中山大学校史的重要历史文献。

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