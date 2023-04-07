法语世界:法语国际城前世今生

法语世界/N°025

RFI Image Archive / Le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, l'Ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier en août 1539. 法语世界 / [维耶-科特雷法令]（Ordonnance de Villers-Cotterêts）明确规定法语为行政和法律文件必须使用的官方语言。法语从此取代了拉丁语的地位。

法国 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures francophonie）专栏第25集。本次节目介绍在法国首都巴黎大区的东北方、与比利时接壤的02省（Aisne），一座法语国际城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）即将横空出世。

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RFI Image / Chronique culture francophonie - Episode 025 : le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, le Château de Villers-Cotterêts. RFI / [法语世界]第25集：维耶-科特雷城堡（Château de Villers-Cotterêts）的辉煌历史和法语国际城。 RFI/ G.Pevzner

据法国文化部辖下机构国家古迹中心(CMN-Centre des monuments nationaux)对外发布的一份新闻公报。法国国家古迹中心(CMN)的主管Delphine Samsoen已于一个月前的02月16日，和法国世界媒体集团（FMM-France Médias Monde)签订了一项框架协议。双方为促进法语国际城的活动结为伙伴关系。

-- 维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡是法国皇家瑰宝 -

在法国文豪大仲马(Alexandre Dumas père / Dumas Davy de La Pailleterie， 1802-1870)诞生的故乡：维耶-科特雷(Villers-Cotterêts），中文也有译作维莱-科特雷。城内有一座建于16世纪的同名皇家城堡。预计将于2023年夏季对公众开放的法语国际城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）就由这颗法兰西历史中的皇家瑰宝改建而成。

RFI Image Archive / Une convention cadre définissant les différents axes de ce partenariat a été signée le 16 février 2023 à Paris, Centre des Monuments Nationaux et France Médias Monde. Ici, le Château de Villers Cotterêts - la future Cité internationale de la Langue Française. © Benjamin Gavaudo - Centre des monuments nationaux

维耶-科特雷(Villers-Cotterêts）城堡最初是法兰西瓦卢瓦王朝（Les Valois）的法朗索瓦一世（François 1er，1515 – 1547）在十六世纪营建的。法国建筑专业传媒于上周末（03月31日）对外透露，自2021年3月以来，45名屋顶工使用了26万5千块天然岩板（ardoise），经过历时近两年持续不断的辛勤劳作，完成了对未来法语国际城（CILF）屋顶的修缮任务。维耶-科特雷城堡（Château de Villers-Cotterêts）的屋顶维修面积3600平方米。法国国家古迹中心(CMN）为监造承办方。有三家法国专业单位和公司参与。所使用的天然岩板（ardoise）全部取自西班牙北部Cupa Pizarras最好的采石场。并是由手工定型。历史古迹总建筑师Olivier Weets介绍说，位于巴黎南部的名胜枫丹白露（Fontainebleau）、波尔多（Bordeaux）的证券交易厅（Palais de la Bourse），以及卢瓦尔河谷上的一些城堡等法国著名古迹，都选择了同一种天然岩板。

-- 维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡与法语地位确立 -

在法国的历史文化中，维耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）的建造人法朗索瓦一世（François 1er）具有极其重要的历史地位。他被认为属于法国文艺复兴时期的象征性人物，是一位把法国文化繁荣推到一个高潮的开明君主。

RFI Image Archive / Le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, François 1er, Roi de France de 1515 à 1547. © Musée du Louvre / RFI Image Archive

法文资料显示，在16世纪，维耶-科特雷(Villers-Cotterêts）附近的森林曾是皇家狩猎场。修建一所皇家府邸的决定是在1530年前后做出的。建造资金则主要来自对木材销售的收入。这一工程历经法朗索瓦一世（François 1er）和亨利二世（Henri II，1547 – 1559）父子，先后两代法兰西国王。但城堡的主要建筑在经过1532年至1540年期间的营造后，就已完工。法朗索瓦一世（François 1er）曾在这里常住，并于1539年8月签署了法语世界著名的[维耶-科特雷法令]（Ordonnance de Villers-Cotterêts）。这一法律文本，明确规定法语为行政和法律文件必须使用的官方语言。法语从此取代了拉丁语的地位。

-- 维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）的辉煌历史和法语国际城 -

维耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）的辉煌历史随着1789年法国大革命爆发开始坠落。于1808年成了一处乞丐收容所，接纳来自巴黎街头的各类流浪汉。一直到19世纪末，才改为一所养老院，并一直持续到2014年。

Le Château de Villers-Cotterets future cité internationale de la langue française. © cite-langue-francaise.fr

法文资料显示，在16世纪，维耶-科特雷(Villers-Cotterêts）附近的森林曾是皇家狩猎场。修建一所皇家府邸的决定是在1530年前后做出的。建造资金则主要来自对木材销售的收入。这一工程历经法朗索瓦一世（François 1er）和亨利二世（Henri II，1547 – 1559）父子，先后两代法兰西国王。但城堡的主要建筑在经过1532年至1540年期间的营造后，就已完工。法朗索瓦一世（François 1er）曾在这里常住，并于1539年8月签署了法语世界著名的[维耶-科特雷法令]（Ordonnance de Villers-Cotterêts）。这一法律文本，明确规定法语为行政和法律文件必须使用的官方语言。法语从此取代了拉丁语的地位。

-- 维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）的辉煌历史和法语国际城 -

维耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）的辉煌历史随着1789年法国大革命爆发开始坠落。于1808年成了一处乞丐收容所，接纳来自巴黎街头的各类流浪汉。一直到19世纪末，才改为一所养老院，并一直持续到2014年。

RFI Image Archive / Alexandre Dumas Père, né à Villers-Cotterêts le 24 juillet 1802. RFI/ G.Pevzner

就在维耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）光辉于18世纪末开始褪色之际，当地同时诞生了一名法国大文豪。大仲马（Alexandre Dumas père）于1802年出生于维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）。大仲马的父亲是法国大革命中的一位将军，曾追随拿破仑（Napoléon Bonaparte）出兵意大利，远征埃及。1806年，大仲马四岁时，其父亲去世。

RFI Image Archive / Portrait du Général Dumas, Olivier PICHAT (Paris, 1825 - Paris, 1912) © Wikipedia / RFI Image Archive

大仲马于1822年二十岁时才离开维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）前往巴黎。他曾先后创作《三剑客》(Les Trois Mousquetaires）、《基度山恩仇记》（le Comte de Monte-Cristo)等世界名著。大仲马于1870年逝世。一百多年后，时任法国总统希拉克（Président Chirac）于2002年把大仲马的遗骸移入先贤祠（Le Panthéon）。

-- 共和国总统决定修缮维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡 -

法兰西现任总统马克龙(Président MACRON)于2018年决定，对维耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）进行修缮，改造为一座法语国际城（CILF），托交给法国国家古迹中心(CMN-Centre des monuments nationaux)来管理。

哪即将对公众开放的法语国际城（CILF）具有怎样的使命呢？就此，法国国家古迹中心（CMN）前主管、马克龙总统现任文化顾问菲利普·贝拉瓦尔（Philippe Bélaval）于2021年法语圈国际日接受本台法广（RFI）记者克莱尔（Claire FAGES）采访时做出如下解释：

2023.04.07 v Nicolas Chronique francophonie [法语世界] 025 Château de Villers-Cotterêts （CILF） Trad Son CMN Philippe Belaval au micro de RFI Claire FAGES pour le 20 mars 2021

2023.04.07 v Nicolas Chronique francophonie Episode 025 CILF Trad Son CMN Philippe Belaval au micro de RFI Claire FAGES pour le 20 mars 2021

“向公众展示法语是如何形成的，又是如何演变的，与其它语言之间又是怎样的关系。又是怎样为法兰西民族的结构做贡献的。。。"

法语国际城（CILF）按计划将在2023年开始对公众开放。2024年预计将接待到法国出席第19届法语国家及地区国际组织（OIF）首脑峰会的各国元首和政府首脑。

RFI Image Archive / Le 20 mars 2018, le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé publiquement sa volonté de faire du lieu historique qu'est le château de Villers-Cotterêts un « pilier symbolique » de la francophonie. Ici, le président français Emmanuel Macron entouré de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo et du président tunisien Kaïs Saied lors de l'ouverture du 18e sommet de la Francophonie à Djerba en novembre 2022. (illustration) AP - Hassene Dridi / RFI Image Archive

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第25个节目：介绍在法兰西文豪大仲马故乡维耶-科特雷（Villers-Cotterêts）的法语国际城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）前生今世。

Cultures francophonie Nicolas 07-04-2023 [法语世界] N° Episode 25 - 法语圈:法语国际城横空出世

cultures francophonie 07-04-2023 法语世界 Episode 025 - la naissance d'une cité internationale de la langue française 尼古拉

感谢本台法广RFI音像资料室（Service Sonothèque）协助，和Jérémie的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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