马克龙访华期间促成多项中法文化合作

文化

马克龙与习近平在广州

中法两国决定将于2024年共同举办中法文化旅游年，支持故宫博物院与凡尔赛宫、上海西岸美术馆与蓬皮杜艺术中心等在两国合作举办高水平活动。这是在法国总统马克龙昨天访华的最后一天，中法两国政府在联合声明中宣布的。

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声明表示，为在全球推动保护和促进文化表现形式多样性，中法两国支持深化文化作品创作与利用方面的合作，将积极推动重启文化和旅游领域的交流合作。中法两国对两国文化主管部门达成文化合作意向声明表示欢迎。

中法两国将于2024年共同举办中法文化旅游年，支持故宫博物院与凡尔赛宫、上海西岸美术馆与蓬皮杜艺术中心等在两国合作举办高水平活动。双方承诺在遵守各自法律前提下，为巡回办展提供海关、物流等方面的便利化举措，将努力确保支持的展览中文化物品的完整性和顺利归还。

中法两国重申愿通过联合制作、版权合作、竞赛、艺术家交流等方式，加强在文化和创意产业领域，特别是文学、电影、电视纪录片、出版（含游戏）、音乐、建筑和数字化等领域的合作，提升针对最广泛受众的传播潜力。

声明说，中法两国承诺加强文化遗产保护、修复和开发领域的双边合作。两国欢迎就中国专家与法国团队共同参与巴黎圣母院现场修复工作、兵马俑保护修复研究合作、公输堂和茂陵合作项目、推动两国世界遗产缔结友好关系等达成文化遗产合作路线图。双方将继续共同努力预防和打击盗窃、非法挖掘和非法进出境文化财产。两国重申全力支持“冲突地区遗产保护国际联盟”基金会保护冲突地区文化遗产。

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