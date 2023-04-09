法国马赛市中心建物爆炸起火 八人可能被埋

住宅楼倒塌

欧洲 – 法国南部城市马赛一栋5层楼的民宅9日凌晨0：46分爆炸起火。目前已知5人受伤，8人联系不上，怀疑被埋在瓦砾下；33人被救出。马赛检察官劳伦斯（Dominique Laurens）告诉媒体，当地出动了100名消防队员在现场抢救，法国内政部长热拉尔德·达尔马南赶至出事现场。附近40栋建筑物内近200人被疏散。爆炸事故的原因还在调查之中。

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法国总统马克龙发推表示，他担忧的是伤者和失踪者。他还表示会动员一切资源寻救失踪者。他感谢消防队做出的大量抢救工作。

马赛市长贝努瓦·帕扬（BenoÎt Payan）表示，这不是危房。当地居民说他们听到一声巨响之后，闻到一股煤气味道。但目前下结论说是煤气爆炸为时过早。市长补充说，由于事发现场窜出火苗，当局无法出动搜救犬和救难团队来寻找可能受困在瓦砾堆下的受害者。

他还表示，已对此展开调查，“当务之急是扑灭火势并清除瓦砾堆，以找到可能被埋在瓦砾下的幸存者。”

2018年11月，马赛老城区三栋危楼倒塌7人失踪；2位过路人下落不明。法国在野党“不屈法国”(La France insoumise)领导人梅朗雄批评政府实施的是穷人住危楼的失败政策。

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