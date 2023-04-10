法国历史学家尼古拉·巴韦雷斯点评马克龙访华：中国影子

马克龙访华

法国总统马克龙结束了访华行程回到巴黎，法国历史学家尼古拉·巴韦雷斯撰文点评了这次总统的访华指出：习近平对马克龙的冷落提醒我们一些简单的事实。

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右派费加罗报网站周日刊登了巴韦雷斯名为《中国影子》的电子版文章，文章在开篇指出，马克龙对中国的访问本应旨在与北京当局重新建立联系，并在乌苏拉·冯德莱恩面前强调欧洲人面对卫生、能源、粮食、移民、金融和战略危机倍增的情况下的团结。的确，自马克龙上次在2018年访问上海以来，一切都发生了变化。

随着新冠疫情的大流行和俄罗斯对乌克兰的入侵，世界进入了一个新的时代：独裁帝国和民主国家之间开启了一场巨大的对抗，而全球化正在分裂成若干块。

但是，这次出访，共和国总统给自己设定的中心目标是说服习近平调解乌克兰冲突，这就注定了他的访问要失败。正如可以预料的那样，他遭到了粗暴的拒绝，在蔡英文总统和美国众议院议长凯文-麦卡锡会面时，台湾周边的军事演习又恢复了，俄罗斯的外交人员也没有忘记提及。

马克龙没有从他想与普京维持对话的惨败中吸取任何教训。他坚持否认专制帝国的本质及其领导人的帝国战略。中国不是中立国家，也不会在乌克兰战争中进行任何斡旋调停。它的外交完全是为了瓦解她认为是西方的世界秩序，一方面是基于将她与俄罗斯联合起来的 "无限友谊"，她希望看到俄罗斯的胜利，另一方面是基于加深与 "全球南方 "国家的伙伴关系。马克龙的做法沦为使中国的姿态合法化的工具，北京在乌克兰问题上无条件地支持莫斯科，并明确地将西方定为敌人。对法国来说，在一个专制帝国打算消灭民主的世界里，声称自己是一个制衡力量，并将自己从集团中解放出来是一个危险的幻想。

马克龙试图通过在乌苏拉·冯德莱恩的陪同下，以欧盟领导者的身份出现，这也以失败告终。诚然，欧洲对中国的唯一筹码是经济。习近平打破了中国的发展模式，重新建立了共产党对企业公司和研究中心的控制，导致每年的经济增长从9.5%下降到3%。国内市场因人口下降、房地产崩盘和人民对自己领导人的不信任而冻结，这种不信任因新冠疫情的管理而达到了极致。新的中产阶级遍体鳞伤，社会危机四伏。经济复苏的唯一动力是出口以及对美国和欧盟实现的7500亿美元顺差。

技术掠夺

正如乌苏拉·冯德莱恩所说的那样，欧洲人有理由向中国指出，俄罗斯对欧洲大陆构成的生存威胁对其未来具有决定性意义，北京对乌克兰战争的态度决定了与欧盟的关系。不幸的是，法国正在破坏这一立场，拼命寻求和中国签署长期合同，这只会助长中国对我们公司的技术掠夺，使我们对中国产基本商品的依赖永久化。

法国外交应该围绕以下原则对中国采取明确路线：拒绝俄罗斯在白俄罗斯部署原子武器的核扩散；重申国家主权导致要求俄军撤出从乌克兰；以停止支持俄罗斯对乌克兰的高强度战争以及对联盟成员国的混合战争为条件，与北京的政治和经济关系；在贸易中严格互惠并考虑社会和环境标准。。

最后，文章总结称：习近平对马克龙的冷落提醒了我们一些简单的事实。外交政策只能建立在事实以及政权和领导人的现实基础之上。没有强有力的手段就没有权力，首先要有强大的经济和健全的财政。对于不能改革或确保国内和平的国家元首或政府首脑来说，外交政策也没有任何可信度。最后，没有外交官的外交，就像在没有警察局长的情况下保证安全、在没有工会成员出席的情况下进行社会问题对话，或是没有工厂的实业一样。

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