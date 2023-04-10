法国国会议员将于周日启程访台

法国/政治/台湾

据彭博社报导，在台海局势日益紧张之际，台湾外交部长吴钊燮表示，法国国会议员计划组团访问台湾。一名将同行的法国官员则说，代表团将于星期日（16日）前往台湾。

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吴钊燮周一在接受采访时说，法国参议院和国民议会已经表示支持台湾，一些立法者将“很快”访问台湾。报导指，吴钊燮说，台湾政府将“与他们核实，看看我们需要什么样的额外支持”。

据一位法国官员称，代表团将于周日前往台湾，他将是该团的一员。周一适逢复活节法定假日，法国国民议会和参议院的新闻官员未立即回覆彭博社的置评请求。

在传出法国议员即将访台的消息前，法国总统马克龙在周日接受《回声报》和“政客新闻网”采访时表示，欧洲应避免被拖入中美两国在台湾问题上的任何潜在对抗。

马克龙在采访中说：“最糟糕的是：以为我们欧洲人应该在这个问题上充当追随者，适应美国的节奏和中国的过度反应。” 法国的议员们还在2021年12月访问了台湾。

吴钊燮则表示：“法国政府非常力挺台海的和平与稳定。他们也反对单方面改变现状的任何作为”。他谈到：“法国政府也曾在世界上这个地区进行自由航行行动，所以所有这类行动其实都受到台湾的支持和重视。”

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