旅法中国大熊猫“欢欢”和“圆仔”的租期延长至2027年

熊猫外交

中欧 – 法国较大的野生动物园博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛德 (Rodolphe Delord)11日对媒体表示，旅法中国大熊猫“欢欢”和“圆仔”的租期将延长至2027年。德洛德陪同法国总统马克龙本月访华，可以说是陪同访华一大成果。

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法国博瓦勒动物园现有5只大熊猫：“欢欢”、“圆仔”、“欢黎黎”、“圆嘟嘟”和“圆梦”。马克龙此次访华前，博瓦勒动物园方面就表明想续租大熊猫的愿望。大熊猫“欢欢”（雌性）和“圆仔”（雄性）于2012年在中法大熊猫繁育合作计划框架下出借给法国，该计划为期10年，本应在2022年到期，但因疫情延迟到2024年。2017年，“欢欢”和“圆仔”经人工授精怀孕诞下儿子“圆梦”；2021年，双胞胎女儿“欢黎黎”和“圆嘟嘟”降生。

德洛尔表示，已经年满4岁的“圆梦”将很快送回中国了，但目前还没有确定具体时间，“因为现在没有太多飞往中国的航班”。他对媒体表示，每只在这里度过了很多年的熊猫回中国都是令人心里难过的事情。但是没有别的办法，重要保护动物都是这样，租期满了都要被送走的。

早在2016年9月，世界自然保护联盟（IUCN）已宣布，大熊猫将不再被列为濒危物种，其受威胁等级从“濒危”降为“易危”。

博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛德拒绝向媒体透露租大熊猫的金额。

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