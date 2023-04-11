法环境委员会全球污染调查：每分钟 一装满250公斤塑料垃圾倾入海洋中

根据法国“经济、社会和环境委员会（Cese）” 周二(11日)公布的最新调查报告指出，全球对大量塑料污染地球的严重程度，就如同每分钟，把一个装满 250 公斤塑料的垃圾箱倾倒在世界海洋中；该委员会同时发起一项旨在减少使用塑料的国际条约。

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“从北极到婴儿吃的母乳，塑料的污染……无处不在！” 这是法国的经济、社会和环境委员会 (Cese)在周二发布的一份报告中指出的。

该委员会还指出，对大量塑料污染我们的土地、我们的水域和我们自己的血液表示关注。 他们同时还发起一项旨在减少使用塑料的国际条约。

“想象一下，一个装满 250 公斤塑料的垃圾箱，每分钟都会倾倒在世界海洋，中……”

冲浪者基金会协会副主席博罗克(Nathalie Van Der Broeck )还说，无法发现一个更好的形象来形容了，它就像每天在海上冲刷的塑料垃圾山，远离了它产生的土地......然后被扔掉。

在周二公布的这份报告中，代表经济、社会和环境委员会 (Cese) 的主席与海洋基金会(Fondation de la mer )的主席德贝兹佑 Sabine Roux de Bézieux

两人共同撰写的这份报告中提到了这个“定时炸弹”和引发“地球污染”、污染了我们的土壤、水、空气甚至血液。

从北极到沙漠观察到的塑料碎片：

上述两位作者说：“地球上没有任何地方可以免受这种污染，”。 在海上，“北太平洋和南太平洋、北大西洋和南大西洋以及印度洋的五个大环流（中心的漩涡水区，废物集中）是塑料浓度最高的港口区域”。

“经济、社会和环境委员会（Cese）”的这报告还强调说： “塑料垃圾也存在于最偏远的地区（海洋深处、北冰洋、沙漠等）。”

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