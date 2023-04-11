马克龙在海牙演讲前被抗议者打断

政治

欧洲 – 法国总统于4月11日和12日对荷兰进行国事访问。马克龙对荷兰的访问是他23年来首次对该国进行国事访问，包括与荷兰首相马克·吕特的会晤，以及参加威廉- 亚历山大国王举办的宴会。

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法新社海牙消息，马克龙正准备在一所荷兰智库发表欧洲主权演讲时遭示威者打断。示威者举起一个写着“暴力和虚伪的总统”的横幅。在准备发表演讲现场示威的人高喊：“法国的民主在哪里？”等口号。

新闻博客网站《哈芬登邮报》报道，马克龙本准备就欧洲主权发表演讲时，有示威者在礼堂二楼用英文喊：成千上百的人上街希望重视气候变暖议题，但您是不遵守气候公约的人，您还准备给我们发表什么内容的演讲。据报道警方介入，很快把抗议民众带出会场。

据法新社报道，面对这一切法国总统很镇定。过来一分钟，法国总统马克龙表示，社会上有辩论这是很重要的事情。马克龙还表示，民主的国家是一个可以表达不满示威的地方，我可以回答各种各样的问题，包括在法国辩论的议题。

法国总统马克龙还表示，但有的人要说他和通过的法律以及民选人士有异议的话，我可以做我想做的事，因为我自己决定我所做事情的合法性”，马克龙表示，这种做法就把民主置于危险之中”。

提及法国法定退休年龄推迟两年的体制改革，法国总统马克龙在海牙表示，“当我与”其他欧洲国家进行比较时，法国人“应该不会对我生这么大的气”，因为在你们国家(指的是荷兰)，退休年龄“要迟得多。在欧洲的许多国家，退休年龄都比 64 岁高得多。”

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