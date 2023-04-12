与法国对外安全总局合作的前阿富汗间谍是否被法国抛弃了？

法国/阿富汗/间谍

曾在阿富汗为法国特工部门工作过的、数十名阿富汗前情报人员表示，自 2021 年 8 月 15 日塔利班掌权后，他们就被法国抛弃了。对此，法国国际广播电台（RFI ）、荷兰非营利组织《灯塔报告》以及法国《世界报》一起进行的联合调查，而调查期间收集到的证词证实了这一点。

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简称915 或萨姆萨德（ Shamshad ）的小组是阿富汗情报部门和法国对外安全总局（ DGSE ）在 2009 年至 2020 年间创建的一个联合秘密小组。阿富汗国家安全局（NDS，阿富汗的特工部门）的 60 至 90 名特工曾在这个小组里工作，目的是收集重要信息，来帮助法国对外安全总局初步完成对法国的军人和利益的保护任务，然后打击恐怖主义和阿富汗的叛乱活动。

2021 年 8 月 15 日喀布尔沦陷后，这些特工中的一部分，大约三十人被撤到法国本土，其他一些人躲去了印度、巴基斯坦或伊朗避难，但他们的安全得不到保障。可还有一些人仍留在阿富汗，因为害怕被塔利班发现而不得不躲了起来。

阿里（出于安全原因，名字已更改）就是这样的， 40 多岁的他在 2014 年至 2018 年期间，是 915 小组的任务主管。当时，他负责当地消息来源与法国对外安全总局驻喀布尔特工之间的联络。 阿里解释说：我们的目标是收集有关敌人计划的信息。 敌人是指欧洲称达伊沙（Daesh）的伊斯兰国组织、基地组织、塔利班和好战的哈卡尼组织。 我们在当地的同事收集了有关他们的信息，并与法国的同事以及阿富汗情报部门的同事分享了这些信息。 我们收集所有参与由基地组织或世界其他恐怖组织策划的国际恐怖活动的法国公民的信息，并监控他们可能进入阿富汗的情况。 我们还收集所有关于敌人的信息，关于他们绑架、偷车或威胁大使馆的计划”。

当时，除了阿富汗政府支付的工资外，阿里每个月还从法国特工处领取1000美元的津贴。 2021年8月15日塔利班上台后，阿里别无选择，只好带着家人逃往外省躲藏。 从那时起，他一直生活在恐惧之中，他说：“每次出门或旅行时，我都会把脸遮起来，且只在天黑后出门。 我把我自己藏了起来。 我的朋友们在经济上帮助我，我们卖掉了所有的金饰来维持生计，这样我们才能活下来。” 阿里并没有被法国当局撤离。 哈姆扎也是如此。这位在915小组行政部门工作的30岁男子，也在自己的国家里东躲西藏地生活。 他给本台（法广）、灯塔报告和世界报的调查记者发了一段他居住地方的视频，一间地下室里，地上只铺了一张床垫。 当记者联系到他时，他正和家人躲在这里。 哈姆扎证实说：“当塔利班掌权时，我们都感到震惊、疑虑和恐惧。 我设法把我的家人带到一个亲友家，躲在那里。 我们挨过饿。 有时我们的亲戚和朋友会接济我们，因为我们不能去外面工作。 自从塔利班掌权以来，我已经将近两年没有工作了。 有时，我们一天只吃一顿饭。”

哈姆扎生活在恐惧中，害怕被塔利班发现，害怕被监禁或遇到更糟的事情。 他向法国当局呼吁：“我们对法国政府的唯一期望就是他们能听到我们的声音。 必须让我们摆脱这种局面，因为我们曾经为法国政府提供过服务。 法国当局必把将我们从这种让人窒息的死亡中拯救出来”。

法国武装部方面则否认对那些曾给法国对外安全总局工作的前阿富汗特工人员有任何亏欠。 法国外交消息人士回顾说，当塔利班在 2021 年上台后，法国当时一共疏散了 9000 名阿富汗的男女老少到法国。

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