法国工会明周四再度全国反退改罢工 第12次 交通仍困难

明天，4 月 13 日的周四，法国工会再次呼吁反对养老金改革的法国民众动员起来再度示威罢工。 这是法国自 1 月中旬以来，多个城市将举行的第 12 次反退改罢工，届时将有多个领域的行业受到干扰。周四，也就是在宪法委员会就文本作出退休改革决定的前夕。

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法国国家铁路公司工会 4 月 13 日星期四会举行罢工！！ 该公司预计其交通网的流量将再次受到“干扰”，但比初期的社会运动的跨行联合罢工时期产生的干扰要小一点。 具体而言，在主要线路上，五列中的四列 TGV Inoui 和 Ouigo 列车应该运行。”，铁路集团指出，与此同时，在国际路线上，“欧洲之星和大力士的交通将几乎正常运作。 法国铁路公司SNCF 预计在白天提供五分之三的 TER区间火车。另外还有五分之一班次的接驳火车，但其晚上停止服务。这是《费加罗报》评估的交通方面的预期困难。

大巴黎地区交通预计多条线路将遇困难

铁路公司在其网站上明确表示。在大巴黎地区，数条快线捷运的交通受到阻碍。

例如快线“RER A、C、D 和 E 以及 H、L、N、P 和 R 上的列车运行将中断”，

具体而言，根据铁路公司SNCF 的说法，在 N 和 P 线以及 RER A 捷运快线上，四列火车中将有三列运行，在 RER C、E 和 H、L 和 R 线路，三列中的两列将运行。同样地，RER D快线有五分之二班次运行。

周五可能还有其他行动

对改革的未来至关重要的星期五(13日)，这一天，也可能被罢工行动打乱。 法国宪法委员会将于当天就养老金改革项目是否符合宪法作出各方期待已久的决定。

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