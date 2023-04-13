法国周四第12轮反改革全国罢工日 工会吁巴黎收垃圾工人再度参与

法国抗议退改示威者堆放垃圾桶堵住通往宪法委员会的街道入口后，一名环卫工人前往清理垃圾。 2023年4月13日

法国首都《花都》巴黎街道恶臭脏乱的垃圾桶可能再度出现！周四(13日)，法国工会再度举行全国大罢工之际，劳工总联盟(CGT)向巴黎收垃圾工人呼吁新的罢工行动。费加罗报指出，周四的罢工动员计划至少持续两天，直到宪法委员会就养老金改革做出决定。

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巴黎人是否将不得不再次生活在人行道上堆积如山的垃圾桶和窗户下的瘟疫气味中？

虽然巴黎市民刚从第一次收垃圾工人罢工的梦魇中恢复过来，街道上堆积如山的垃圾终于被清理干净，但情况可能会再次恶化。 法国劳工总联盟CGT为了重申其反对养老金改革的立场，周四再度向巴黎的收垃圾工人发起一项新的罢工呼吁。

根据CGT工会在周三发布的一份新闻稿中，工会列出了所有它认为应该加入该运动的代理人。

除了垃圾收集员、后面跟车清洁员、清扫员，他还要求“下水道工人、工人、司机、技术助理、主管、环卫主管……”放慢速度。 CGT 还希望位于巴黎周围的焚化炉的工作人员参与罢工瘫痪作业。

在宪法委员会即将就退休改革案作出决定前夕，这次新一轮罢工的组织者想要能发动一重磅级的抗议行动。

一切将取决于宪法委员会所做的决定

费加罗报指出，但本次罢工d动员的程度仍然是一个很大的未知数。 3 月底，CGT 暂停了从 3 月 7 日开始的第一次运动，原因是数周来罢工人数有所减少。 由于每天不工作而损失工资，他们中的许多人最终重返工作岗位。

本周四上午，随着 CGT 新任秘书长索菲·比奈 (Sophie Binet) 的宣布出席，必须在 Ivry 的三个焚烧中心之一前召开一次大会。 CGT 公共服务联合会秘书长 Natacha Pommet 表示，这一任命“应该能够衡量动员的程度”。

为了向政府施加压力，工会希望在巴黎从事垃圾桶收集工作的私营公司的员工加入这次新动员中的公共服务代理人，迄今为止，动员的持续时间尚不确定。

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